На Запоріжжі комбайнери під час прибирання врожаю у полі виявили нездетоновану керовану авіабомбу

Піротехніки знищили ворожу авіабомбу та показали фото.

Джерело фото: ДСНС

На Запоріжжі комбайнери під час прибирання врожаю у полі виявили вибухонебезпечний предмет. Про небезпечну знахідку вони повідмили до Служби порятунку «101».

Як розповіли у ДСНС України, прибувши на місце події фахівці ідентифікували боєприпас як нездетоновану керовану авіаційну бомбу вагою у 250 кг.

З дотриманням усіх алгоритмів і правил безпеки сапери ДСНС оперативно вилучили та транспортували авіабомбу до спеціально підготовленого місця для подальшого знищення.

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