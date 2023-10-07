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Верховна Рада заборонить політичну діяльність особам, пов’язаним з партіями, діяльність яких заборонена

ЦВК сформує перелік осіб, які станом на момент введення в Україні воєнного стану були народними депутатами, депутатами місцевих рад або сільськими, селищними, міськими головами, обраними від партії, діяльність якої заборонена.

Верховний Суд зазначив, що необхідно враховувати, аналізуючи вплив порушень порядку проведення процесуальних дій на доказове значення отриманих у їх результаті відомостей

Під час оцінки джерела доказів з точки зору його допустимості необхідно також переконатися, чи позначилися або могли позначитись процесуальні порушення, якщо вони були допущені, на достовірності та повноті відомостей, які містить дане джерело.

Верховна Рада спростила процедуру списання військового майна

Новий закон встановить опис спрощеної процедури списання військового майна.

Юрисдикція для оскарження рішень органів місцевого самоврядування про створення, реорганізацію і ліквідацію комунальних закладів, - Велика Палата відступила від попередньої позиції

Велика Палата Верховного Суду відступила від висновку щодо застосування норм права при визначені предметної юрисдикції спорів щодо оскарження рішень органів місцевого самоврядування про створення, реорганізацію і ліквідацію комунальних закладів.

При Президенті можуть створити окремий орган для протидії олігархічно-корупційним загрозам

Концепт, розроблений за ініціативи Володимира Зеленського, передбачає створення при Президенті консультативно-дорадчого органу для розробки та впровадження ефективних механізмів протидії олігархічно-корупційним загрозам.

  1. У світі

Байден провів телефонну розмову з Нетаньяху щодо нападу ХАМАС на Ізраїль

17:58, 7 жовтня 2023
Президент США заявив, що його країна підтримує Ізраїль.
Байден провів телефонну розмову з Нетаньяху щодо нападу ХАМАС на Ізраїль
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У суботу, 7 жовтня, президент США Джо Байден зателефонував прем’єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху. Про це повідомило видання Times of Israel.

Під час розмови американський лідер наголосив, що США підтримують Ізраїль і повністю підтримують право Ізраїлю захищатися.

Нетаньяху подякував Байдену за підтримку і сказав йому, що буде потрібна «тривала і потужна кампанія, в якій Ізраїль переможе».

Раніше ми повідомляли, що в Ізраїлі ввели надзвичайний стан.

Також армія оборони Їзраїлю оголосила "стан готовності до війни" після масованого обстрілу.  

Потім стало відомо, що Ізраїль втратив контроль над однією зі своїх баз, бойовики розстрілюють цивільні автівки, а в країни оголошено збір резервістів. 

В радіусі 80 кілометрів від Сектора Газа оголошено надзвичайну ситуацію. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що рух ХАМАС оголосив війну його країні. 

Додамо, у Зеленського відреагували на ситуацію в Ізраїлі.

Крім того, ми писали, яка зараз ситуація в Ізраїлі: безлюдні вулиці у Тель-Авіві та проблеми з інтернетом.

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