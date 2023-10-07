Байден провів телефонну розмову з Нетаньяху щодо нападу ХАМАС на Ізраїль

Президент США заявив, що його країна підтримує Ізраїль.

У суботу, 7 жовтня, президент США Джо Байден зателефонував прем’єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху. Про це повідомило видання Times of Israel.

Під час розмови американський лідер наголосив, що США підтримують Ізраїль і повністю підтримують право Ізраїлю захищатися.

Нетаньяху подякував Байдену за підтримку і сказав йому, що буде потрібна «тривала і потужна кампанія, в якій Ізраїль переможе».

Раніше ми повідомляли, що в Ізраїлі ввели надзвичайний стан.

Також армія оборони Їзраїлю оголосила "стан готовності до війни" після масованого обстрілу.

Потім стало відомо, що Ізраїль втратив контроль над однією зі своїх баз, бойовики розстрілюють цивільні автівки, а в країни оголошено збір резервістів.

В радіусі 80 кілометрів від Сектора Газа оголошено надзвичайну ситуацію. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що рух ХАМАС оголосив війну його країні.

Додамо, у Зеленського відреагували на ситуацію в Ізраїлі.

Крім того, ми писали, яка зараз ситуація в Ізраїлі: безлюдні вулиці у Тель-Авіві та проблеми з інтернетом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.