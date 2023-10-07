На Сумщині «ворожка» ошукала жінку на 1,9 млн гривень

Гроші «ворожка» просила на «певні ритуали».

Фото: npu.gov.ua

Національна поліція України повідомила, що на Сумщині викрили «ворожку», яка ошукала жінку на 1,9 млн гривень. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Як зазначають правоохоронці, 27-річна жінка розмістила в одній із соціальних мереж інформацію про свої екстрасенсорні здібності.

«До псевдоцілительки звернулася жінка, яка хотіла покращити стан свого здоровʼя.

«Цілителька» відразу повідомила, що потрібно провести певні ритуали, а для цього потрібно придбати деякі атрибути.

Загалом весь процес «лікування» потерпілій обійшовся у 1,9 млн гривень», - сказано у повідомленні.

Шахрайку затримали під час спроби отримати від потерпілої ще 160 тис. гривень.

Фігурантці повідомлено про підозру.

Раніше ми писали, що на Буковині ворожка та адвокат ошукали чоловіка на 300 тисяч доларів.

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