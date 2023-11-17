Пентагон планує постачати в Україну запчастини до винищувачів F-16

Без запчастин F-16 можуть бути виведені з ладу всього за кілька місяців і США не допустять цього.

Фото: US Air Force

Сполучені Штати Америки планують забезпечити Україну запчастинами для винищувачів F-16. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

У Міноборони США нагадали, що раніше Держдеп заявив про готовність схвалити передачу Україні F-16 американського виробництва третіми країнами.

Однак коли Україна отримає ці винищувачі, потрібні будуть запчастини, щоб забезпечити їхнє технічне обслуговування та продовження польотів, і США готові це зробити. Про це заявив заступник міністра оборони США з питань закупівель та забезпечення Вільям Лаплант.

«Що б всі ми не постачали українцям, треба також надати запасні частини на 90 днів, будь ласка, це правило — запчастини на 90 днів», – сказав він.

За словами представника Пентагону, без запчастин F-16 можуть бути виведені з ладу всього за кілька місяців і США не допустять цього.

США та їхні партнери працюють разом над тим, щоб Україна мала все необхідне, а також була здатна забезпечити себе в довгостроковій перспективі.

Раніше ми писали, що Нідерланди відправили до Румунії F-16 для навчання українських пілотів.

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