Пентагон планирует поставлять в Украину запчасти к истребителям F-16

Без запчастей F-16 могут быть выведены из строя всего за несколько месяцев и США не допустят этого.

Фото: US Air Force

Соединенные Штаты Америки планируют обеспечить Украину запчастями для истребителей F-16. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

В Минобороны США напомнили, что ранее Госдеп заявил о готовности одобрить передачу Украине F-16 американского производства третьими странами.

Однако, когда Украина получит эти истребители, потребуются запчасти, чтобы обеспечить их техническое обслуживание и продление полетов, и США готовы это сделать. Об этом заявил заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Уильям Лаплант.

«Что бы все мы ни снабжали украинцев, нужно также предоставить запасные части на 90 дней, пожалуйста, это правило — запчасти на 90 дней», – сказал он.

По словам представителя Пентагона, без запчастей F-16 могут быть выведены из строя всего за несколько месяцев и США не допустят этого.

США и их партнеры работают вместе над тем, чтобы Украина имела все необходимое, а также была способна обеспечить себя в долгосрочной перспективе.

Ранее мы писали, что Нидерланды отправили в Румынию F-16 для обучения украинских пилотов.

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