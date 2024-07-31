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Чоловіка, який підпалив двері інформаційного центру НАТО, відправили на громадські роботи

07:36, 31 липня 2024
Суд визнав чоловіка винним у вандалізмі та засудили до 140 годин громадських робіт.
Чоловіка, який підпалив двері інформаційного центру НАТО, відправили на громадські роботи
Джерело фото: newsmaker.md
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Чоловіку, який взимку цього року підпалив двері Центру інформації та документації НАТО у Кишиневі, присудили громадські роботи. Таке рішення ухвалив суд сектору Чекани на засіданні 29 липня. Про це повідомляє «Newsmaker».

Згідно з матеріалами справи, увечері 8 лютого чоловік проник на територію Державного університету Молдови, де розташований інформаційний центр НАТО, облив його двері бензином та підпалив. Збитки від пожежі оцінили у 238,9 тисячі леїв ($13 тисяч).

Чоловік визнав свою провину. Він розповів, що приблизно за місяць до інциденту проїжджав на тролейбусі повз університет. За його словами, він побачив напис «НАТО» на будівлі навчального закладу та обурився з огляду на те, що Молдова нейтральна країна.

Пізніше, після оголошень про військові навчання в Молдові, чоловікові спало на думку «знищити напис».

Суд визнав чоловіка винним у вандалізмі та засудили до 140 годин громадських робіт.

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