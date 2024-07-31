Мужчину, который поджег дверь информационного центра НАТО, отправили на общественные работы

Суд признал мужчину виновным в вандализме и приговорили к 140 часам общественных работ.

Источник фото: newsmaker.md

Мужчине, который зимой этого года поджег двери Центра информации и документации НАТО в Кишиневе, присудили общественные работы. Такое решение принял суд сектора Чеканы на заседании 29 июля. Об этом сообщает «Newsmaker».

Согласно материалам дела, вечером 8 февраля мужчина проник на территорию Государственного университета Молдовы, где расположен информационный центр НАТО, облил его двери бензином и поджег. Ущерб от пожара оценили в 238,9 тысяч леев ($13 тысяч).

Мужчина признал свою вину. Он рассказал, что примерно за месяц до инцидента проезжал на троллейбусе мимо университета. По его словам, он увидел надпись «НАТО» на здании учебного заведения и возмутился, учитывая то, что Молдова нейтральная страна.

Позже, после объявлений о военных учениях в Молдове, мужчине пришло в голову «уничтожить надпись».

Суд признал мужчину виновным в вандализме и приговорили к 140 часам общественных работ.

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