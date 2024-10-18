Джо Байден прибув до Німеччини для переговорів щодо України та Близького Сходу

Президент США Джо Байден обговорить війну в Україні з європейськими лідерами.

Президент США Джо Байден прибув до Берліна, де в нього запланована зустріч у форматі "четвірки" з лідерами Німеччини, Франції та Сполученого Королівства. Про це пише Reuters.

Очікується, що вони обговорять вторгнення рф в Україну та ситуацію на Близькому Сході.

18 жовтня Байден проведе двосторонні переговори з президентом Франк-Вальтером Штайнмаєром і канцлером Німеччини Олафом Шольцом, після чого зустрінеться з лідерами Франції та Великої Британії.

Посадовець адміністрації американського президента зазначив, що “ситуація на полі бою в Україні, хід війни та те, як союзники можуть найкраще підтримати Україну, будуть предметом обговорення“.

Візит Байдена триватиме менше ніж 24 години.

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