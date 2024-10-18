Джо Байден прибыл в Германию для переговоров по Украине и Ближнему Востоку

Президент США Джо Байден обсудит войну в Украине с европейскими лидерами.

Президент США Джо Байден прибыл в Берлин, где у него запланирована встреча в формате "четверки" с лидерами Германии, Франции и Соединенного Королевства. Об этом пишет Reuters.

Ожидается, что они обсудят вторжение рф в Украину и ситуацию на Ближнем Востоке.

18 октября Байден проведет двусторонние переговоры с президентом Франк-Вальтером Штайнмайером и канцлером Германии Олафом Шольцом, после чего встретится с лидерами Франции и Великобритании.

Чиновник администрации американского президента отметил, что "ситуация на поле боя в Украине, ход войны и то, как союзники могут лучше поддержать Украину, будут предметом обсуждения".

Визит Байдена продлится менее 24 часов.

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