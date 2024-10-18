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Владимир Зеленский призвал другие страны снаряжать резервные бригады для замены бойцов на передовой

08:45, 18 октября 2024
Наш месседж, наше послание всем странам — снаряжайте бригады, они могут быть резервами и могут заменить наших уставших ребят, - сказал Президент Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский призвал другие страны снаряжать резервные бригады для замены бойцов на передовой
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Президент Владимир Зеленский призвал страны НАТО снаряжать резервные бригады для замены уставших военных на передовой. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

"Наш месседж, наше послание всем странам: снаряжайте бригады, они могут быть резервами и могут заменить наших уставших ребят, нам нужно заменить их на поле боя, вот почему нам нужны эти резервы, и очень хорошо обучены и снаряжены", - сказал Зеленский.

Президент также подчеркнул, что заседания оборонной Контактной группы в формате "Рамштайн" действительно помогают, поскольку формируют планы внутреннего производства в Украине.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что в общении с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом обсудил необходимость вступления Украины в НАТО, упомянув при этом отказ Киева от ядерного оружия.

Зеленский объяснил, в чем состоит суть неядерного сдерживания рф. 

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