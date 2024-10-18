Володимир Зеленський закликав інші країни споряджати резервні бригади для заміни бійців на передовій

Наш меседж, наше послання всім країнам — споряджайте бригади, вони можуть бути резервами й можуть замінити наших хлопців, які втомились, - сказав Президент Володимир Зеленський.

Президент Володимир Зеленський закликав країни НАТО допомогти споряджати бригади, які можуть бути резервами і замінити на полі бою воїнів, які втомилися. Про це він сказав під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

"Наш меседж, наше послання усім країнам: споряджайте бригади, вони можуть бути резервами і можуть замінити наших хлопців, які втомилися, нам потрібно замінити їх на полі бою, ось чому нам потрібні ці резерви, і дуже добре навчені й споряджені", - сказав Зеленський.

Президент також наголосив, що засідання оборонної Контактної групи у форматі "Рамштайн" справді допомагають, оскільки формують плани внутрішнього виробництва в Україні.

Раніше Володимир Зеленський розповів, що у спілкуванні з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом обговорив потребу вступу України до НАТО, згадавши при цьому відмову Києва від ядерної зброї.

Зеленський пояснив, в чому полягає суть неядерного стримування рф.

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