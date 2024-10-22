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У McDonald's заявили, що Трамп не мав дозволу подавати картоплю фрі

16:19, 22 жовтня 2024
У McDonald's заявили, що не запрошували Трампа до закладу.
У McDonald's заявили, що Трамп не мав дозволу подавати картоплю фрі
Джерело фото: Doug Mills/The New York Times
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Як раніше повідомлялося, кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп у рамках своєї передвиборчої кампанії на деякий час взяв на себе роль працівника McDonald's у штаті Пенсильванія – у відповідь на згадки його суперниці Камали Гарріс про те, що вона у студентські роки мала такий підробіток. Він влаштувався працювати на кухню. Таким чином, компанію McDonald's втягнули у виборчі перегони в США.

За інформацією CNN, McDonald's не має жодного відношення до візиту Трампа до свого закладу. У внутрішній записці для співробітників, надісланій в неділю, 20 жовтня, компанія підкреслила, що не запрошувала Трампа до ресторану. «Як ми бачимо, наш бренд став предметом розмов під час цього виборчого циклу. Хоча ми не прагнули цього», — йдеться у повідомленні McDonald's.

Лист, в якому викладені ці думки, підписала команда вищого керівництва компанії в США, включно з президентом McDonald's Джо Ерлінгером.

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США Дональд Трамп

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