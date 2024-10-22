В McDonald's заявили, что Трамп не имел разрешения подавать картофель фри

В McDonald's заявили, что не приглашали Трампа в заведение.

Источник фото: Doug Mills/The New York Times

Как ранее сообщалось, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в рамках своей предвыборной кампании на некоторое время взял на себя роль работника McDonald's в штате Пенсильвания - в ответ на упоминания его соперницы Камалы Харрис о том, что она в студенческие годы имела такую подработку. Он устроился работать на кухню. Таким образом, компанию McDonald's втянули в избирательную гонку в США.

По информации CNN, McDonald's не имеет никакого отношения к визиту Трампа в свое заведение. Во внутренней записке для сотрудников, отправленной в воскресенье, 20 октября, компания подчеркнула, что не приглашала Трампа в ресторан. «Как мы видим, наш бренд стал предметом разговоров во время этого избирательного цикла. Хотя мы не стремились к этому», - говорится в сообщении McDonald's.

Письмо, в котором изложены эти мысли, подписала команда высшего руководства компании в США, включая президента McDonald's Джо Эрлингера.

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