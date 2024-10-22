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Европарламент согласовал предоставление Украине кредита до €35 миллиардов

14:07, 22 октября 2024
Поддержка позволит обеспечить военные расходы.
Европарламент согласовал предоставление Украине кредита до €35 миллиардов
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Европейский парламент поддержал предоставление Украине кредита в размере до 35 миллиардов евро. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Это важный вклад ЕС в пределах $50 млрд кредита G7 с использованием доходов от замороженных российских активов, который поможет покрыть неотложные финансовые потребности Украины», - подчеркнул глава правительства.

Также £2.26 млрд в рамках этого же кредита G7 предоставит Великобритания.

«Такая бюджетная поддержка позволит обеспечить военные расходы, в частности, на противовоздушную оборону, артиллерию и необходимое оборудование.

Благодарны нашим партнерам из ЕС и Великобритании за безоговорочную поддержку Украины в борьбе против российской агрессии», — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Как испытывает Европарламент, кредит будет предоставлен до конца 2025 года. Он будет выплачен за счет будущих доходов от замороженных российских активов.

Однако еврокомиссар Дидье Рейндерс подчеркнул, что Украина получит средства от ЕС под конкретные политические условия, установленные в рамках Меморандума о взаимопонимании с Украиной.

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ЕС кредит Украина Европарламент

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