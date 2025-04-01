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Генеральний прокурор США вимагатиме смертної кари для Луїджі Маньйоне за вбивство Брайана Томпсона

20:32, 1 квітня 2025
Памела Бонді просить смертну кару для Маньйоне, обвинуваченого у вбивстві топ-менеджера UnitedHealth.
Генеральний прокурор США вимагатиме смертної кари для Луїджі Маньйоне за вбивство Брайана Томпсона
Фото: Reuters
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Генеральний прокурор США Памела Бонді направила федеральним прокурорам вказівку шукати смертну кару для Луїджі Маньйоне, який звинувачується у вбивстві Брайана Томпсона, CEO відділу страхування UnitedHealth Group, у Нью-Йорку в грудні минулого року. За словами Бонді, це вбивство було «холоднокровним» і потрясло Америку. Про це пише Reuters.

Маньйоне, 26 років, не визнав свою провину за обвинуваченнями у вбивстві, яке було кваліфіковане як терористичний акт, а також за порушення щодо зброї. Він може бути засуджений до довічного ув'язнення без права на умовно-дострокове звільнення, якщо буде визнаний винним за обвинуваченнями на державному рівні, оскільки смертна кара в Нью-Йорку не застосовується за державними обвинуваченнями.

Однак Маньйоне також має федеральне обвинувачення в Манхеттенському федеральному суді за вбивство Томпсона, і за федеральними обвинуваченнями він може отримати смертну кару, якщо буде засуджений. Якщо справа дійде до суду, присяжні повинні будуть визначити, чи рекомендувати смертну кару, і така рекомендація повинна бути одностайною.

Томпсон був застрелений 4 грудня біля готелю в Мідтауні Манхеттена, де проходила інвесторська конференція. Через п'ять днів після вбивства, поліція знайшла Маньйоне в Альтуні, Пенсильванія, з пістолетом і глушником, а також з зошитом, у якому було описано намір «прибрати» CEO страхової компанії.

Бонді заявила, що після ретельного розгляду справи вона наказала федеральним прокурорам вимагати смертну кару для Маньйоне, підкресливши, що це частина зусиль адміністрації президента Трампа щодо боротьби з насильницькими злочинами та відновлення безпеки в країні.

Попри засудження вбивства, деякі американці, що критикують високі витрати на медичні послуги і відмови страхових компаній оплачувати лікування, висловлюють підтримку Маньйоне, розглядаючи його як народного героя. Наразі він утримується у федеральному ув'язненні в Брукліні.

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