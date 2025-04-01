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У чотирьох містах України створять центри підтримки родин військовополонених та зниклих безвісти

20:21, 1 квітня 2025
У Львові, Харкові, Миколаєві та Вінниці з'являться центри підтримки родин військовополонених для всебічної допомоги.
У чотирьох містах України створять центри підтримки родин військовополонених та зниклих безвісти
Фото: Telegram/Ігор Клименко
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Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що родини військовополонених та зниклих безвісти повинні отримувати безперебійну та всебічну підтримку. Це стало основною темою його зустрічі з Омбудсманом Дмитром Лубінцем, керівником Об'єднаного центру Служби безпеки України Андрієм Пастернаком та іншими представниками структур, залучених до вирішення цього питання.

За результатами зустрічі було ухвалено рішення про створення центрів підтримки родин військовополонених у Львові, Харкові, Миколаєві та Вінниці. До складу цих центрів увійдуть представники Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Об'єднаного центру СБУ, Національної гвардії України, Національної поліції, а також фахівці з юридичної підтримки.

Клименко зазначив, що організаційні питання будуть завершені найближчими днями, і центри почнуть свою роботу вже наприкінці тижня. Також паралельно планується прискорення створення регіональних робочих груп Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими в усіх областях країни.

«Допомагати родинам військовополонених та зниклих безвісти, надавати їм усю необхідну інформацію – наша спільна відповідальність. Це питання не можна ставити на паузу», – підкреслив міністр.

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військові полонені

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