Субсидія в Україні: перевірити, чи надана допомога, можна онлайн

Українці можуть самі перевірити інформацію щодо призначення субсидії та пільг.

Фото: tsn.ua

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало, що перевірити, чи надана житлова субсидія, можна онлайн. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

У відомстві зазначають, що в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України надано можливість перевірки інформації за призначеними субсидіями та пільгами.

У розділі «Моя субсидія» можна переглянути:

- місяць та рік останнього нарахування;

- нараховану суму;

- рішення щодо призначення субсидії/пільги.

Раніше ми писали, у чому відмінність між житловою субсидією та пільгою.

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