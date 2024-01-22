Субсидия в Украине: проверить, оказана ли помощь, можно онлайн

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, что проверить, предоставлена ли жилищная субсидия, можно онлайн. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.
В ведомстве отмечают, что в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины предоставлена возможность проверки информации по назначенным субсидиям и льготам.
В разделе «Моя субсидия» можно просмотреть:
- месяц и год последнего начисления;
- начисленную сумму;
- решение о назначении субсидии/льготы.
Ранее сообщалось, в чем разница между жилищной субсидией и льготой.
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