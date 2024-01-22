Субсидия в Украине: проверить, оказана ли помощь, можно онлайн

Украинцы могут сами проверить информацию о назначении субсидии и льгот.

Фото: tsn.ua

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, что проверить, предоставлена ли жилищная субсидия, можно онлайн. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отмечают, что в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины предоставлена возможность проверки информации по назначенным субсидиям и льготам.

В разделе «Моя субсидия» можно просмотреть:

- месяц и год последнего начисления;

- начисленную сумму;

- решение о назначении субсидии/льготы.

Ранее сообщалось, в чем разница между жилищной субсидией и льготой.

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