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Румунія – Україна: де дивитися матч Євро-2024

10:07, 17 червня 2024
Збірна України стартує у фінальному турнірі Євро-2024 матчем з національною командою Румунії.
Румунія – Україна: де дивитися матч Євро-2024
Фото: zn.ua
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У понеділок, 17 червня, збірна України проведе перший матч на чемпіонаті Європи-2024. Суперником команди Сергія Реброва буде національна команда Румунії.

Гра першого туру групи E відбудеться на «Альянц Арені» в Мюнхені. Матч розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Поєдинок Румунія – Україна можна буде подивитися в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів, а також на медіасервісі MEGOGO.

Ще гру покажуть:

  BBC iPlayer

  BBC One HD    

  BBC Sport Online          

  beIN Connect MENA HD            

  beIN Sports MENA 4K UHD       

  beIN Sports MENA Max 1 HD    

  beIN Sports MENA Max 2 HD    

  beIN Sports MENA Max 3 HD    

  beIN Sports MENA Max 4 HD    

  FuboTV USA    

  Magenta Sport  

  Optus Sport     

  RSI La 2 Svizzera HD     

  RTL Deutschland HD     

  RTS 2 Suisse HD             

  RTVE Play         

  RTÉ 2 Ireland HD           

  RTÉ Player       

  Servus TV Österreich HD            

  Sport 1 Israel HD           

  Sport TV1 Portugal HD 

  SRF Zwei Schweiz HD   

  SuperSport MáXimo 1 HD          

  SuperSport Premier League HD

  Teledeporte España     

  TRT 1 Türkiye HD          

  TV2 Norge HD 

  TV2 Play Norge             

  TVE La 2 HD España     

  TVP 1 Polska HD            

  TVP Sport Polska HD    

  Varzish TV Sport HD     

  YLE TV2 Suomi HD

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