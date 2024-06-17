Румунія – Україна: де дивитися матч Євро-2024

У понеділок, 17 червня, збірна України проведе перший матч на чемпіонаті Європи-2024. Суперником команди Сергія Реброва буде національна команда Румунії.
Гра першого туру групи E відбудеться на «Альянц Арені» в Мюнхені. Матч розпочнеться о 16:00 за київським часом.
Поєдинок Румунія – Україна можна буде подивитися в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів, а також на медіасервісі MEGOGO.
Ще гру покажуть:
BBC iPlayer
BBC One HD
BBC Sport Online
beIN Connect MENA HD
beIN Sports MENA 4K UHD
beIN Sports MENA Max 1 HD
beIN Sports MENA Max 2 HD
beIN Sports MENA Max 3 HD
beIN Sports MENA Max 4 HD
FuboTV USA
Magenta Sport
Optus Sport
RSI La 2 Svizzera HD
RTL Deutschland HD
RTS 2 Suisse HD
RTVE Play
RTÉ 2 Ireland HD
RTÉ Player
Servus TV Österreich HD
Sport 1 Israel HD
Sport TV1 Portugal HD
SRF Zwei Schweiz HD
SuperSport MáXimo 1 HD
SuperSport Premier League HD
Teledeporte España
TRT 1 Türkiye HD
TV2 Norge HD
TV2 Play Norge
TVE La 2 HD España
TVP 1 Polska HD
TVP Sport Polska HD
Varzish TV Sport HD
YLE TV2 Suomi HD
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