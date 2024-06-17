Румунія – Україна: де дивитися матч Євро-2024

Збірна України стартує у фінальному турнірі Євро-2024 матчем з національною командою Румунії.

Фото: zn.ua

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У понеділок, 17 червня, збірна України проведе перший матч на чемпіонаті Європи-2024. Суперником команди Сергія Реброва буде національна команда Румунії.

Гра першого туру групи E відбудеться на «Альянц Арені» в Мюнхені. Матч розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Поєдинок Румунія – Україна можна буде подивитися в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів, а також на медіасервісі MEGOGO.

Ще гру покажуть:

BBC iPlayer

BBC One HD

BBC Sport Online

beIN Connect MENA HD

beIN Sports MENA 4K UHD

beIN Sports MENA Max 1 HD

beIN Sports MENA Max 2 HD

beIN Sports MENA Max 3 HD

beIN Sports MENA Max 4 HD

FuboTV USA

Magenta Sport

Optus Sport

RSI La 2 Svizzera HD

RTL Deutschland HD

RTS 2 Suisse HD

RTVE Play

RTÉ 2 Ireland HD

RTÉ Player

Servus TV Österreich HD

Sport 1 Israel HD

Sport TV1 Portugal HD

SRF Zwei Schweiz HD

SuperSport MáXimo 1 HD

SuperSport Premier League HD

Teledeporte España

TRT 1 Türkiye HD

TV2 Norge HD

TV2 Play Norge

TVE La 2 HD España

TVP 1 Polska HD

TVP Sport Polska HD

Varzish TV Sport HD

YLE TV2 Suomi HD

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