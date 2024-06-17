Швейцарія планує обговорити з рф та Китаєм підсумки Глобального саміту миру, — глава МЗС Кассіс

Швейцарія хоче обговорити підсумки Саміту миру з країнами, які не брали в ньому участі.

Міністр закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассіс повідомив, що країна збирається обговорити підсумки Саміту миру, який пройшов 15-16 червня, з рф, КНР та іншими країнами, які не брали в ньому участі, передає «Інтерфакс-Україна».

Відповідаючи на уточнювальне запитання, про що конкретно йтиметься, глава МЗС попросив зрозуміти, що він не говоритиме про це більш конкретно.

«У нас є чинне посольство в Москві, і кожні два тижні ми спілкуємося з міністром закордонних справ, і в нас також є намір обговорити з росією підсумки цієї конференції», – зазначив Кассіс.

Він зазначив, що під час підготовки Саміту Швейцарія побачила неможливість здійснити наміри присутності рф у мирному процесі від самого початку, однак була надана обіцянка, що її залучать, коли прийде час.

«Тому зараз питання полягає в тому..., коли ми зможемо зробити цей крок, та який шлях буде використано, тому що не всі шляхи, які ми можемо уявити сьогодні, дозволять росії брати участь», – вказав він.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що на Глобальному саміті миру, який проходив у Брюрґенштоці, основною стратегією є Формула миру Президента України Володимира Зеленського, без розгляду альтернативних планів.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала умову залучення рф до мирного процесу. А у Білому домі заявили, що бачення «миру» путіна суперечить статуту ООН і здоровому глузду.

Також Володимир Зеленський наголосив, що, присутність росії на другому Саміті миру буде говорити про те, що вони хочуть миру та хочуть закінчити війну. Президент також зазначив, що рф може розпочати перемовини з Україною хоч завтра, якщо вийде з наших територій, показавши повагу до Статуту ООН.

Раніше Зеленський розповів, коли відкриється шлях до проведення другого Саміту миру, а отже і до завершення війни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.