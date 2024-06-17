Швейцария планирует обсудить с рф и Китаем итоги Глобального саммита мира, — глава МИД Кассис

Швейцария хочет обсудить итоги Саммита мира со странами, не принимавшими в нем участия.

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил, что страна собирается обсудить итоги прошедшего 15-16 июня саммита мира с рф, КНР и другими странами, не принимавшими в нем участия, передает «Интерфакс-Украина».

Отвечая на уточняющий вопрос, о чем конкретно пойдет речь, глава МИД попросил понять, что он не будет говорить об этом более конкретно.

«У нас есть действующее посольство в Москве, и каждые две недели мы общаемся с министром иностранных дел, и у нас также есть намерение обсудить с россией итоги этой конференции», - отметил Кассис.

Он отметил, что во время подготовки Саммита Швейцария увидела невозможность осуществить намерения присутствия россии в мирном процессе с самого начала, однако было предоставлено обещание, что ее привлекут, когда придет время.

«Поэтому сейчас вопрос состоит в том..., когда мы сможем сделать этот шаг, и какой путь будет использован, потому что не все пути, которые мы можем представить сегодня, позволят россии участвовать», – указал он.

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что на Глобальном саммите мира, который проходил в Брюргенштоке, основной стратегией является Формула мира Президента Украины Владимира Зеленского, без рассмотрения альтернативных планов.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала условие привлечения рф к мирному процессу. А в Белом доме заявили, что видение «мира» путина противоречит уставу ООН и здравому смыслу.

Также Владимир Зеленский подчеркнул, что присутствие россии на втором Саммите мира будет говорить о том, что они хотят мира и хотят закончить войну. Президент также отметил, что рф может начать переговоры с Украиной хоть завтра, если выйдет из наших территорий, показав уважение к Уставу ООН.

Ранее Зеленский рассказал, когда откроется путь к проведению второго Саммита мира, а значит и к завершению войны.

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