Глобальний пошук, рейтинг профілю та групування історій — у Telegram з'явилися нові функції

Тепер у профілях Telegram показується значок з числовим рейтингом на основі загального обсягу успішних транзакцій, здійснених за допомогою зірок Telegram.

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Telegram отримав велике оновлення, яке додало в месенджер відразу кілька нових функцій, серед яких: глобальний пошук для публічних дописів у Telegram, групування історій в альбоми та організацію подарунків у колекції, керування ботами через новий мінізастосунок.

Пошук публічних дописів

Тепер у пошуку зʼявилася вкладка «Дописи», де користувач може побачити релевантні результати з публічних каналів. Це робить ще простішим знаходження конкретної інформації та перегляд різноманітних джерел.

Пошук за дописами спочатку буде доступний користувачам Telegram Premium — людям, які допомагають зберігати Telegram безплатним, швидким і безпечним для понад мільярда користувачів у всьому світі.

Альбоми історій

Історії з відпустки, фотографії домашніх улюбленців та інше тепер можна організовувати в альбоми історій у вашому профілі.

Підприємства та творці контенту, які публікують історії у своєму каналі, також можуть використовувати альбоми, щоб демонструвати продукти для клієнтів або групувати контент у плейлисти.

Щоб додати історії до альбому, перейдіть на вкладку «Публікації» у своєму профілі або каналі та натисніть «Додати альбом».

Колекції подарунків

Тепер користувачі можуть групувати подарунки у своєму профілі або на каналі в користувацькі колекції за темою, рідкістю чи будь-якою іншою ознакою.

Один і той самий подарунок може зʼявлятися в декількох колекціях, що дозволяє створювати необмежену кількість комбінацій. Колекції також підтримують детальні фільтри для зручного перегляду.

Щоб додати подарунки до колекції, відкрийте вкладку «Подарунки» у своєму профілі або в каналі, виберіть подарунок і натисніть «Додати колекцію».

Рейтинг профілю

Тепер у профілях Telegram показується значок з числовим рейтингом на основі загального обсягу успішних транзакцій, здійснених за допомогою зірок Telegram.

«Це підкреслює ваш рівень у Telegram і допомагає власникам каналів бачити, що вам можна довіряти щодо пропонованих дописів та інших запитів.

Купівля подарунків, надсилання платних повідомлень і фінансування пропонованих дописів за допомогою зірок підвищує ваш рейтинг. Однак, якщо ви повертаєте кошти за зірки або конвертуєте подарунки у зірки, ваш рейтинг зменшиться», - заявили у месенджері.

Premium-подарунки

Незабаром користувачі зможуть побачити новий тип подарунка — доступний лише для користувачів Telegram Premium, при чому кожна людина зможе купити лише обмежену кількість.

Мінізастосунок BotFather

Розробники ботів і мінізастосунків для Telegram тепер можуть керувати ними у новому мінізастосунку @BotFather — від створення ботів до оновлення налаштувань, іконок та описів.

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