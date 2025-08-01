Практика судів
  1. Суспільство

Глобальний пошук, рейтинг профілю та групування історій — у Telegram з'явилися нові функції

14:26, 1 серпня 2025
Тепер у профілях Telegram показується значок з числовим рейтингом на основі загального обсягу успішних транзакцій, здійснених за допомогою зірок Telegram.
Глобальний пошук, рейтинг профілю та групування історій — у Telegram з'явилися нові функції
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Telegram отримав велике оновлення, яке додало в месенджер відразу кілька нових функцій, серед яких: глобальний пошук для публічних дописів у Telegram, групування історій в альбоми та організацію подарунків у колекції, керування ботами через новий мінізастосунок.

Пошук публічних дописів

Тепер у пошуку зʼявилася вкладка «Дописи», де користувач може побачити релевантні результати з публічних каналів. Це робить ще простішим знаходження конкретної інформації та перегляд різноманітних джерел.

Пошук за дописами спочатку буде доступний користувачам Telegram Premium — людям, які допомагають зберігати Telegram безплатним, швидким і безпечним для понад мільярда користувачів у всьому світі.

Альбоми історій

Історії з відпустки, фотографії домашніх улюбленців та інше тепер можна організовувати в альбоми історій у вашому профілі.

Підприємства та творці контенту, які публікують історії у своєму каналі, також можуть використовувати альбоми, щоб демонструвати продукти для клієнтів або групувати контент у плейлисти.

Щоб додати історії до альбому, перейдіть на вкладку «Публікації» у своєму профілі або каналі та натисніть «Додати альбом».

Колекції подарунків

Тепер користувачі можуть групувати подарунки у своєму профілі або на каналі в користувацькі колекції за темою, рідкістю чи будь-якою іншою ознакою.

Один і той самий подарунок може зʼявлятися в декількох колекціях, що дозволяє створювати необмежену кількість комбінацій. Колекції також підтримують детальні фільтри для зручного перегляду.

Щоб додати подарунки до колекції, відкрийте вкладку «Подарунки» у своєму профілі або в каналі, виберіть подарунок і натисніть «Додати колекцію».

Рейтинг профілю

Тепер у профілях Telegram показується значок з числовим рейтингом на основі загального обсягу успішних транзакцій, здійснених за допомогою зірок Telegram.

«Це підкреслює ваш рівень у Telegram і допомагає власникам каналів бачити, що вам можна довіряти щодо пропонованих дописів та інших запитів.

Купівля подарунків, надсилання платних повідомлень і фінансування пропонованих дописів за допомогою зірок підвищує ваш рейтинг. Однак, якщо ви повертаєте кошти за зірки або конвертуєте подарунки у зірки, ваш рейтинг зменшиться», - заявили у месенджері.

Premium-подарунки

Незабаром користувачі зможуть побачити новий тип подарунка — доступний лише для користувачів Telegram Premium, при чому кожна людина зможе купити лише обмежену кількість.

Мінізастосунок BotFather

Розробники ботів і мінізастосунків для Telegram тепер можуть керувати ними у новому мінізастосунку @BotFather — від створення ботів до оновлення налаштувань, іконок та описів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Телеграм

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Законопроекти про поліграф для суддів досі знаходяться на розгляді у парламенті

У Верховній Раді досі знаходяться законопроекти про поліграф для суддів, незважаючи на негативний висновок Венеційської комісії.

Домовилися діяти відкрито, щоб рухатися вперед – кандидат на директора БЕБ Олександр Цивінський про розмову з Юлією Свириденко

Олександр Цивінський повідомив про результати розмови з прем’єр-міністром Юлією Свириденко стосовно питання призначення директора БЕБ.

Кандидат на директора БЕБ Олександр Цивінський пройде поліграф – прем’єр-міністр Юлія Свириденко

Юлія Свириденко повідомила, що погодила з кандидатом на директора БЕБ Олександром Цивінським, як зняти всі сумніви у цивілізований спосіб, і домовилась з ним про проходження поліграфа.

Єврокомісія «не може знайти» листування Урсули фон дер Ляєн у справі Pfizergate щодо закупівлі вакцин

У Єврокомісії вказали, що Урсула фон дер Ляєн неодноразово змінювала свій телефон з 2021 року, не переносячи повністю дані на нові пристрої, і тепер керівник її офісу не може знайти листування щодо закупівель вакцин в додатку Signal – NYT.

Генпрокурор зможе надавати вказівку керівнику органу досудового розслідування щодо надання йому матеріалів досудового розслідування – крім НАБУ

Невиконання керівником органу досудового розслідування законних вказівок та доручень прокурора буде підставою для доручення досудового розслідування іншому органу, крім кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких здійснюється детективами НАБУ.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Галась
    Ірина Галась
    заступник голови Деснянського районного суду міста Києва
  • Оксана Тарасишина
    Оксана Тарасишина
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Яків Савицький
    Яків Савицький
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Ірина Васильченко
    Ірина Васильченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Юрій Бадюков
    Юрій Бадюков
    суддя Харківського окружного адміністративного суду