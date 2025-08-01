У Польщі діє держфінансування на нову професію – хто і як може отримати кошти

У Польщі можна отримати державне фінансування на навчання від кондитера до ІТ-спеціаліста.

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У Польщі діє система державного фінансування для здобуття нової професії або підвищення кваліфікації, яка дозволяє стати, наприклад, кондитером, сантехніком, фітнес-тренером чи навіть увійти до ІТ-сфери. Деякі програми доступні виключно для бізнесу, щоб навчати співробітників, тоді як інші відкриті для приватних осіб, зокрема іноземців із правом постійного проживання в Польщі. Про це повідомило видання Most.

Фінансування надається переважно на професійні курси або післядипломне навчання в рамках програм, що підтримуються Європейським Союзом. Інформація про такі програми доступна в Базі послуг розвитку (Baza Usług Rozwojowych), де вони поділяються на національні та регіональні.

Національні програми орієнтовані на працівників і роботодавців і діють по всій Польщі під управлінням Польської агенції розвитку підприємництва (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości). Вони спрямовані на підтримку бізнесів, які адаптуються до змін на ринку праці. Участь у таких програмах можуть брати підприємства, які:

офіційно зареєстровані в Польщі;

не підпадають під санкції ЄС чи Польщі (наприклад, за підтримку Росії у війні проти України);

мають право на допомогу de minimis (державна підтримка до 200 тис. євро за три роки);

зареєстровані не менше 12 місяців і не призупинили діяльність;

за результатами автодіагностики на сайті parp.gov.pl мають тимчасові труднощі (попереджувальний рівень).

Регіональні програми доступні як для підприємців, так і для приватних осіб, які прагнуть підвищити кваліфікацію чи освоїти нову професію. Оскільки ці програми керуються на рівні воєводств, правила участі різняться залежно від регіону. Перевага надається вразливим групам ринку праці, зокрема:

особам віком 18–29 років;

особам віком від 55 років;

довгостроково безробітним (зареєстрованим у районному бюро праці понад 12 місяців за останні два роки, окрім періодів стажування чи професійної підготовки);

особам із низькою кваліфікацією (не вище середньої освіти);

людям з інвалідністю;

особам, які доглядають за людьми з інвалідністю чи тими, хто потребує підтримки в повсякденному житті.

Розмір фінансування залежить від програми. Наприклад, у Варшаві за національною програмою «Підтримка компаній у період тимчасових труднощів» самозайняті можуть отримати до 19 298 злотих, малі підприємства – до 77 192 злотих, середні – до 154 384 злотих. У регіональних програмах зазвичай потрібен власний фінансовий внесок: для підприємців у Мазовецькому воєводстві він становить від 15% до 50%, а для фізичних осіб, які хочуть пройти навчання чи підвищити кваліфікацію, – від 5% до 40%.

Високий відсоток фінансування надається учасникам, які після курсів отримують офіційно визнану кваліфікацію, що вноситься до відповідного реєстру. Повне 100% фінансування можливе лише у виняткових випадках, наприклад, для осіб у вкрай тяжкій життєвій ситуації або з особливими потребами. Проте кожна програма має ліміт максимальної суми на одного учасника. Наприклад, якщо курс коштує 10 тис. злотих, а максимальне фінансування становить 7,5 тис. злотих, решту 2,5 тис. злотих учасник сплачує самостійно, незалежно від відсотка власного внеску.

Процедура подання заявки залежить від регіону. Наприклад, станом на 29 липня 2025 року в Підляському воєводстві процес виглядав так:

Заповнення реєстраційної форми з указанням даних для відбору: ім’я, прізвище, номер PESEL (за наявності), рівень освіти, статус на ринку праці тощо. Консультація з кар’єрним консультантом (за потреби). Вибір курсу, на який планується витратити ваучер. Очікування результатів відбору (повідомлення надходить на електронну пошту протягом 14 днів) і подання офіційної заявки на ваучер. Підписання тристороннього договору та початок навчання.

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