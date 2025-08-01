Із 1 серпня Укрзалізниця ввела верифікацію через Дію при купівлі квитків на деяких рейсах

З 1 серпня Укрзалізниця запустила тестову верифікацію через Дія.Підпис при купівлі та поверненні квитків на три внутрішні рейси: №29/30 Київ — Ужгород, №12 Львів — Одеса та №27/28 Київ — Чоп.
В УЗ пояснюють це рішення боротьбою з квитковими спекуляціями та зловживаннями. Під час оформлення квитка через застосунок Укрзалізниці пасажирам потрібно буде підтвердити особу за допомогою Дія.Підпису.
Водночас для пасажирів без ID-паспортів або Дії залишено можливість придбати квитки у визначених касах:
У компанії кажуть, що за результатами пілотного проєкту будуть ухвалювати рішення щодо можливого розширення верифікації на інші напрямки.
Зауважимо, що раніше було заявлено, що нові правила діятимуть для шести рейсів:
Крім того, УЗ вказувала, що для цих напрямків квитки продаватимуться лише онлайн, а купівля через каси буде недоступною.
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