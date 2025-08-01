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Із 1 серпня Укрзалізниця ввела верифікацію через Дію при купівлі квитків на деяких рейсах

10:32, 1 серпня 2025
Пасажирам доведеться підтверджувати особу при купівлі квитків на напрямки Київ — Ужгород, Львів — Одеса та Київ — Чоп.
Із 1 серпня Укрзалізниця ввела верифікацію через Дію при купівлі квитків на деяких рейсах
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З 1 серпня Укрзалізниця запустила тестову верифікацію через Дія.Підпис при купівлі та поверненні квитків на три внутрішні рейси: №29/30 Київ — Ужгород, №12 Львів — Одеса та №27/28 Київ — Чоп.

В УЗ пояснюють це рішення боротьбою з квитковими спекуляціями та зловживаннями. Під час оформлення квитка через застосунок Укрзалізниці пасажирам потрібно буде підтвердити особу за допомогою Дія.Підпису.

Водночас для пасажирів без ID-паспортів або Дії залишено можливість придбати квитки у визначених касах:

  • Чоп — каса №2
  • Ужгород — каса №2
  • Львів — каса №1
  • Одеса — каси №14 та №2
  • Київ — каси №21 та №22

У компанії кажуть, що за результатами пілотного проєкту будуть ухвалювати рішення щодо можливого розширення верифікації на інші напрямки.

Зауважимо, що раніше було заявлено, що нові правила діятимуть для шести рейсів:

  • №105/106 Одеса — Київ;
  • №91/92 Львів — Київ;
  • №29/30 Київ — Ужгород;
  • №12 Львів — Одеса;
  • №27/28 Київ — Чоп.

Крім того, УЗ вказувала, що для цих напрямків квитки продаватимуться лише онлайн, а купівля через каси буде недоступною.

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Укрзалізниця

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