Пенсія для ФОП: ПФУ пояснив, як підтвердити період підприємницької діяльності

Періоди провадження фізичною особою підприємницької діяльності можуть підтверджуватися даними, наявними в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Фото: buhplatforma.com.ua

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Пенсійний фонд України пояснив, як підтвердити період підприємницької діяльності.

Страховий стаж – це період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески (стаття 24 Закону України від 09.07.2003 № 1058 “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”).

Від моменту набрання чинності зазначеного Закону (з 01.01.2004) страховий стаж зараховується за умови сплати фізичною особою-підприємцем страхових внесків – за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Періоди підприємницької діяльності до 01.01.2004 підтверджуються документами про сплату страхових внесків (платіжними дорученнями, квитанціями установ банків, документами, що підтверджують поштовий переказ, інформацією Пенсійного фонду України про сплату страхових внесків (за наявності)).

Періоди підприємницької діяльності за спрощеною системою оподаткування до 01.01.2004, у тому числі зі застосуванням фіксованого податку, можуть зараховуватись до страхового стажу також на підставі свідоцтва про сплату єдиного податку або спеціального торгового патенту, або патенту про сплату фіксованого розміру прибуткового податку з громадян, або довідки про реєстрацію особи як суб’єкта підприємницької діяльності за спрощеною системою оподаткування.

Періоди провадження фізичною особою підприємницької діяльності можуть підтверджуватися даними, наявними в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

До страхового стажу для визначення права на призначення пенсії згідно зі статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” включаються періоди ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування, а також із застосуванням фіксованого податку:

з 01.01.1998 по 30.06.2000 включно, що підтверджуються довідкою про реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності;

з 01.07.2000 по 31.12.2017 включно, за умови сплати страхових внесків (єдиного внеску) незалежно від сплаченого розміру (крім випадків звільнення від сплати єдиного внеску).

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