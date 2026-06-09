Пенсия для ФЛП: ПФУ объяснил, как подтвердить период предпринимательской деятельности

Периоды осуществления физическим лицом предпринимательской деятельности могут подтверждаться данными, имеющимися в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Фото: buhplatforma.com.ua

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Пенсионный фонд Украины объяснил, как подтвердить период предпринимательской деятельности.

Страховой стаж — это период, в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы (статья 24 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058 «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»).

С момента вступления в силу указанного Закона (с 01.01.2004) страховой стаж засчитывается при условии уплаты физическим лицом-предпринимателем страховых взносов — по данным реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Периоды предпринимательской деятельности до 01.01.2004 подтверждаются документами об уплате страховых взносов (платежными поручениями, квитанциями банковских учреждений, документами, подтверждающими почтовый перевод, информацией Пенсионного фонда Украины об уплате страховых взносов (при наличии)).

Периоды предпринимательской деятельности по упрощенной системе налогообложения до 01.01.2004, в том числе с применением фиксированного налога, могут засчитываться в страховой стаж также на основании свидетельства об уплате единого налога либо специального торгового патента, либо патента об уплате фиксированного размера подоходного налога с граждан, либо справки о регистрации лица как субъекта предпринимательской деятельности по упрощенной системе налогообложения.

Периоды осуществления физическим лицом предпринимательской деятельности могут подтверждаться данными, имеющимися в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

В страховой стаж для определения права на назначение пенсии согласно статье 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» включаются периоды ведения предпринимательской деятельности с применением упрощенной системы налогообложения, а также с применением фиксированного налога:

с 01.01.1998 по 30.06.2000 включительно, которые подтверждаются справкой о регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности;

с 01.07.2000 по 31.12.2017 включительно — при условии уплаты страховых взносов (единого взноса) независимо от уплаченного размера (кроме случаев освобождения от уплаты единого взноса).

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