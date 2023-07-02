Під Києвом розкопали британські літаки «Ураган» часів Другої світової війни, фото

Велика Британія відправила ці літаки як частину пакета союзницької військової підтримки СРСР, яку оплачували Сполучені Штати за схемою ленд-лізу.

Фото: ВВС

У лісі на Київщині розкопали рештки восьми британських винищувачів Hawker Hurricane часів Другої світової війни. Про це повідомляє ВВС.

Ці літаки Велика Британія відправляла до радянського союзу після вторгнення Німеччини у рамках ленд-лізу.

Експерти зазначають, що це перший випадок, коли на території України було знайдено рештки такої кількості «Харрикейнів».

«Дуже рідко можна знайти цей літак в Україні. Це дуже важливо для історії авіації, тому що раніше тут не знаходили жодного літака з ленд-лізу», – розповів Олексій Штан, колишній пілот авіакомпанії, який керує розкопками.

За законами ленд-лізу радянський союз мав оплатити будь-яку військову техніку, передану союзниками, яка залишилася неушкодженою після війни. Натомість СРСР навмисно пошкоджував і ховав її.

Так сталося і з вісьмома Hurricane — у них вилучили інструменти, радіостанції, кулемети та будь-який корисний металобрухт, скинули тракторами в неглибокий яр і засипали землею. До цього їх використовували для захисту основних транспортних вузлів.

Керівник наукової частини музею Валерій Романенко зазначив, що «Урагани» відіграли важливу роль в історії України, тому що «Hurricane є символом британської допомоги в роки Другої світової війни, так само як ми дуже цінуємо британську допомогу зараз».

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