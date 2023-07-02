Под Киевом раскопали британские самолеты «Ураган» времен Второй мировой войны, фото

В лесу Киевской области раскопали остатки восьми британских истребителей Hawker Hurricane времен Второй мировой войны. Об этом сообщает BBC.
Эти самолеты Великобритания отправляла в советский союз после вторжения Германии в рамках ленд-лиза.
Эксперты отмечают, что это первый случай, когда на территории Украины были найдены остатки такого количества «Харрикейнов».
«Очень редко можно найти этот самолет в Украине. Это очень важно для истории авиации, потому что раньше здесь не находили ни одного самолета из ленд-лиза», – рассказал Алексей Штан, бывший пилот авиакомпании, управляющий раскопками.
По законам ленд-лиза советский союз должен был оплатить любую военную технику, переданную союзниками, оставшуюся невредимой после войны. В то же время СССР намеренно повреждал и прятал ее.
Так случилось и с восемью Hurricane — у них изъяли инструменты, радиостанции, пулеметы и любой полезный металлолом, сбросили тракторами в неглубокий овраг и засыпали землей. До этого они использовались для защиты основных транспортных узлов.
Руководитель научной части музея Валерий Романенко отметил, что "Ураганы" сыграли важную роль в истории Украины, потому что "Hurricane является символом британской помощи в годы Второй мировой войны, так же как мы очень ценим британскую помощь сейчас".
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