Стан здійснення правосуддя Касаційним цивільним судом Верховного Суду у першому півріччі 2023 року, ІНФОГРАФІКА

Касаційний цивільний суд Верховного Суду опублікував дані стосовно здійснення правосуддя у першому півріччі 2023 року.
Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», 7 липня під час брифінгу голова КЦС ВС Борис Гулько зауважив, що Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду за перше півріччя 2023 року вийшов за кількістю надходження справ та матеріалів фактично на довоєнний рівень. Це пов’язано із тим, що суди нижчестоящих інстанцій відновили призупинений розгляд справ. Відповідно, на рішення у цих справах надходять касаційні скарги.
Отже, за даними КЦС, упродовж І півріччя 2023 року на розгляді Касаційного цивільного суду у складі Верхового Суду перебувало понад 16 тис. процесуальних звернень і справ, із них розглянуто 9,6 тис., тобто 59,7 %. На розгляд Великої Палати Верховного Суду передано 37 справ, на розгляд Об’єднаної палати КЦС – 19 справ.
Станом на 30 червня 2023 року залишок нерозглянутих процесуальних звернень і справ становив 6,1 тис.
Як свідчать статистичні дані, у І півріччі 2023 року до КЦС надійшло
10 494 процесуальних звернень, із них 10 283 – це касаційні скарги, 211 – інші процесуальні звернення.
Щодо розглянутих касаційних скарг упродовж І півріччя 2023 року,
то із 9 388 розглянутих 1 603 було задоволено, тобто, у 17,1 % (відносно переглянутих справ по суті цей показник становить 40%).
Упродовж І півріччя 2023 року відмовлено у відкритті касаційного провадження у 3 925 касаційних скаргах, що становить 42 % від кількості розглянутих касаційних скарг.
Загалом КЦС переглянуто із прийняттям постанови 3 995 судових рішень, із них 2 392 судових рішення залишено без змін, 1 341 – скасовано, 262 – змінено.
Нижче наводимо інфографіку.
Для забезпечення єдності та сталості судової практики КЦС у І півріччі 2023 року оприлюднено 10 оглядів судової практики – 6 щомісячних, 2 зведених і 2 тематичних:
- Огляд судової практики Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду (актуальна практика) за листопад 2022 року
- Огляд судової практики Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду (актуальна практика) за грудень 2022 року
- Огляд практики Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду у справах щодо оскарження рішень третейських судів та надання дозволу на примусове виконання рішень третейських судів (2018–2022 роки)
- Огляд судової практики Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду
за 2022 рік
- Огляд судової практики Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду (актуальна практика) за січень 2023 року
- Огляд практики Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду щодо розгляду справ у спорах, що виникають із спадкових правовідносин (2018 рік - лютий 2023 року)
- Огляд основних правових висновків Об’єднаної палати Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду за 2022 рік
- Огляд судової практики Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду (актуальна практика) за лютий 2023 року
- Огляд судової практики Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду (актуальна практика) за березень 2023 року
- Огляд судової практики Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду (актуальна практика) за квітень 2023 року
Автор: Наталя Мамченко
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