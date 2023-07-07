Стан здійснення правосуддя Касаційним цивільним судом Верховного Суду у першому півріччі 2023 року, ІНФОГРАФІКА

Упродовж І півріччя 2023 року на розгляді Касаційного цивільного суду перебувало понад 16 тис. процесуальних звернень і справ, із них розглянуто 9,6 тисяч.

Касаційний цивільний суд Верховного Суду опублікував дані стосовно здійснення правосуддя у першому півріччі 2023 року.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», 7 липня під час брифінгу голова КЦС ВС Борис Гулько зауважив, що Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду за перше півріччя 2023 року вийшов за кількістю надходження справ та матеріалів фактично на довоєнний рівень. Це пов’язано із тим, що суди нижчестоящих інстанцій відновили призупинений розгляд справ. Відповідно, на рішення у цих справах надходять касаційні скарги.

Отже, за даними КЦС, упродовж І півріччя 2023 року на розгляді Касаційного цивільного суду у складі Верхового Суду перебувало понад 16 тис. процесуальних звернень і справ, із них розглянуто 9,6 тис., тобто 59,7 %. На розгляд Великої Палати Верховного Суду передано 37 справ, на розгляд Об’єднаної палати КЦС – 19 справ.

Станом на 30 червня 2023 року залишок нерозглянутих процесуальних звернень і справ становив 6,1 тис.

Як свідчать статистичні дані, у І півріччі 2023 року до КЦС надійшло

10 494 процесуальних звернень, із них 10 283 – це касаційні скарги, 211 – інші процесуальні звернення.

Щодо розглянутих касаційних скарг упродовж І півріччя 2023 року,

то із 9 388 розглянутих 1 603 було задоволено, тобто, у 17,1 % (відносно переглянутих справ по суті цей показник становить 40%).

Упродовж І півріччя 2023 року відмовлено у відкритті касаційного провадження у 3 925 касаційних скаргах, що становить 42 % від кількості розглянутих касаційних скарг.

Загалом КЦС переглянуто із прийняттям постанови 3 995 судових рішень, із них 2 392 судових рішення залишено без змін, 1 341 – скасовано, 262 – змінено.

Нижче наводимо інфографіку.

Для забезпечення єдності та сталості судової практики КЦС у І півріччі 2023 року оприлюднено 10 оглядів судової практики – 6 щомісячних, 2 зведених і 2 тематичних:

Автор: Наталя Мамченко

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