Конкурс на посади прокурорів Офісу Генпрокурора – є нові додаткові вакансії

Офіс Генпрокурора хоче заповнити вже 58 вакантних посад прокурорів, строк подання документів – до 27 липня.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) 5 липня уточнила умови оголошеного 29 червня конкурсу на вакантні та тимчасово вакантні посади в Офісі Генпрокурора.

Згідно з рішенням КДКП від 5 липня, конкурс оголошено на 58 вакантних та тимчасово вакантних посад (а не на 56).

Зокрема, додались вакансії:

прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури (1 посада);

прокурор третього відділу процесуального керівництва Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013 – 2014 роках (1 посада).

Також, продовжено строк подання документів для участі у конкурсі – з 3 по 27 липня 2023 року.

Нагадаємо, що чималу кількість вакансій, які планується заповнити, складають посади прокурорів в Спеціалізованій прокуратурі в сфері оборони (15 вакансій).

Також, планується заповнити 12 вакансій прокурорів в Департаменті протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту.

Крім того, 7 прокурорів потрібні в Департаменті представництва інтересів держави в суді.

Планується набрати прокурорів і в Департамент організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013 – 2014 роках. Цей підрозділ, відомий також як «Департамент справ Майдану», планує заповнити 4 вакансії прокурорів.

Взяти участь у конкурсі зможуть тільки прокурори обласних, окружних та прирівняних до них прокуратур, які мають вищу юридичну освіту, стаж роботи в сфері права не менше п’яти років та вільно володіють українською мовою.

Не зможуть взяти участь у конкурсі прокурори, повноваження яких зупинено у зв’язку з відстороненням від посади та прокурори, які притягнуті до дисциплінарної відповідальності у виді заборони на переведення до органу прокуратури вищого рівня – до закінчення строку заборону або визнання прокурора таким, що не притягувався до дисциплінарної відповідальності.

З повним переліком вакансій можна ознайомитися нижче:

Автор: В’ячеслав Хрипун

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