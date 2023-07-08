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Рятувальників, саперів та електриків звільнять від обов’язку подання декларацій

16:30, 8 липня 2023
Крім ДСНС, також будуть звільнені від необхідності подання декларацій особи рядового та молодшого начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби.
Рятувальників, саперів та електриків звільнять від обов’язку подання декларацій
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Рятувальників та саперів звільнять від необхідності подавати електронні декларації до НАЗК. Відповідну пропозицію містить законопроект 9457, поданий Кабміном 4 липня, про внесення змін до Закону «Про запобігання корупції» щодо удосконалення деяких антикорупційних механізмів. Автором проекту виступає НАЗК.

Так, у проекті Закону пропонується виключити осіб рядового та молодшого начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби та осіб молодшого начальницького складу органів цивільного захисту з переліку суб’єктів, на яких поширюється дія Закону.

Вказані пропозиції зумовлені тим, що особи рядового та молодшого начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби та органів цивільного захисту не наділені повноваженнями, виконання яких може зумовити виникнення корупційних ризиків.

Зокрема, як вказує НАЗК, у лавах державної кримінально-виконавчої служби близько 24 тис. осіб рядового та начальницького складу. З них близько 12 тис. є молодшими інспекторами і, відповідно, до посад мають спеціальні звання від рядового до старшого прапорщика внутрішньої служби, що віднесені до рядового і молодшого начальницького складу ДКВС. Водночас такі посади є звичайними рядовими робочими посадами, які не пов’язані з корупційними ризиками, їх зайняття вимагає лише наявності середньої загальної освіти (зазвичай призначення можливе відразу після закінчення середньої школи чи строкової служби в Збройних Силах України).

Також пунктом 2 частини 1 статті 104 Кодексу цивільного захисту України встановлено, що спеціальне звання – молодший сержант відноситься до молодшого начальницького складу служби цивільного захисту. При призначенні в органи цивільного захисту майже завжди присвоюються сержантські звання, як наслідок, – такі працівники стають суб’єктами декларування.

Наразі майже всі працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій є суб’єктами декларування (на практиці це звичайні рятувальники, водії, машиністи, електрики, водолази, сапери, дозиметристи та інші посади, перебування на яких не зумовлює наявності корупційних ризиків).

Отже, законодавчі пропозиції передбачають зміни до підпункту «д» пункту 1 частини першої статті 3 Закону, згідно з якими особи рядового та молодшого начальницького складу ДКВС та особи молодшого начальницького складу органів цивільного захисту виключаються із переліку суб’єктів, на яких поширюються вимоги Закону. При цьому з метою узгодження такої пропозиції із чинним законодавством пропонується у прикінцевих та перехідних положеннях до проекту Закону зазначити, що до приведення у відповідність із цим Законом законодавчі та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

Автор: Наталя Мамченко

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