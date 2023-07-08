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Спасателей, саперов и электриков освободят от обязанности подачи деклараций

16:30, 8 июля 2023
Кроме ГСЧС, также будут освобождены от необходимости подачи деклараций лица рядового и младшего начальствующего состава государственной уголовно-исполнительной службы.
Спасателей, саперов и электриков освободят от обязанности подачи деклараций
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Спасателей и саперов освободят от необходимости подавать электронные декларации в НАПК. Соответствующее предложение содержит законопроект 9457, поданный Кабмином 4 июля, о внесении изменений в Закон «О предотвращении коррупции» по усовершенствованию некоторых антикоррупционных механизмов. Автором проекта выступает НАПК.

Так, в проекте Закона предлагается исключить лиц рядового и младшего начальствующего состава государственной уголовно-исполнительной службы и лиц младшего начальствующего состава органов гражданской защиты из перечня субъектов, на которых распространяется действие Закона.

Указанные предложения обусловлены тем, что лица рядового и младшего начальствующего состава государственной уголовно-исполнительной службы и органов гражданской защиты не наделены полномочиями, выполнение которых может вызвать коррупционные риски.

В частности, как указывает НАПК, в рядах государственной уголовно-исполнительной службы около 24 тыс. человек рядового и начальствующего состава. Из них около 12 тыс. являются младшими инспекторами и, соответственно, должностям имеют специальные звания от рядового до старшего прапорщика внутренней службы, отнесенные к рядовому и младшему начальствующему составу ГКВС. В то же время, такие должности являются обычными рядовыми рабочими должностями, не связанными с коррупционными рисками, их занятие требует только наличия среднего общего образования (обычно назначение возможно сразу после окончания средней школы или срочной службы в Вооруженных Силах Украины).

Также пунктом 2 части 1 статьи 104 Кодекса гражданской защиты Украины установлено, что специальное звание – младший сержант относится к младшему начальствующему составу службы гражданской защиты. При назначении в органы гражданской защиты почти всегда присваиваются сержантские звания, как следствие, такие работники становятся субъектами декларирования.

Пока почти все работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям являются субъектами декларирования (на практике это обычные спасатели, водители, машинисты, электричества, водолазы, саперы, дозиметристы и другие должности, пребывание на которых не обуславливает наличие коррупционных рисков).

Следовательно, законодательные предложения предусматривают изменения в подпункте «д» пункта 1 части первой статьи 3 Закона, согласно которым лица рядового и младшего начальствующего состава ГКВС и лица младшего начальствующего состава органов гражданской защиты исключаются из перечня субъектов, на которые распространяются требования Закона. При этом с целью согласования такого предложения с действующим законодательством предлагается в заключительных и переходных положениях к проекту Закона отметить, что до приведения в соответствие с настоящим Законом законодательные и другие нормативно правовые акты применяются в части, не противоречащей этому Закону.

Автор: Наталья Мамченко

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