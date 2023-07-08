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Зеленский подписал закон о возможности ограничения доступа к сайтам интернет-магазинов: при каких условиях

15:30, 8 июля 2023
Подписанным законом предоставлено право Госпродпотребслужбы обращаться к провайдерам по ограничению доступа к сайтам интернет-магазинов.
Зеленский подписал закон о возможности ограничения доступа к сайтам интернет-магазинов: при каких условиях
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о защите прав потребителей (новая редакция), который предусматривает ограничение доступа к сайтам интернет-магазинов и других продавцов при отсутствии достоверной информации об их наименовании, местонахождении.

В соответствии с законом в случае если интернет-магазин (продавец) на сайте не предоставляет информацию о местонахождении и названии, «что делает невозможным осуществление мероприятия государственного надзора (контроля) в соответствии с требованиями Закона Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» с целью восстановления нарушенных прав потребителей, Госпродпотребслужба имеет право обращаться к провайдеру интернет-услуг по ограничению доступа к веб-сайту (части веб-сайта, программного обеспечения) такого субъекта хозяйствования.

Также, среди прочего, будут ограничивать доступ к сайтам интернет-магазинов (продавцов), которые используют нечестную предпринимательскую практику и нарушают законодательство о защите прав потребителей.

Стоит отметить, что закон вступает в силу в течение года после опубликования, однако не ранее чем после окончания военного положения

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается установить минимальный гарантийный срок на товары.

Автор: Ярослав Конощук 

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