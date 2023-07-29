Кабмін пропонує визначити обсяги фінансування на цифровізацію судів, Вищої ради правосуддя та побудову ЄСІТС

Загалом на заходи з цифровізації системи правосуддя, на думку Мінцифри, у 2023 році вистачить 315 млн грн.

Джерело фото: ЗМІ

Кабмін 24 липня зареєстрував у Верховній Раді проект постанови 9523 про затвердження переліку завдань та проектів Національної програми інформатизації на 2023 рік, половина з якого вже минула.

Як зазначає Уряд, проектом пропонується затвердити перелік завдань та проектів Національної програми інформатизації на 2023 рік із визначенням джерел та обсягів фінансування та їх орієнтовних державних замовників.

Зокрема, на відміну від постанови Верховної Ради від 8 липня 2022 року «Про затвердження завдань Національної програми інформатизації на 2022-2024 роки» (яка втратить чинність у разі прийняття нової постанови), Уряд пропонує більш детально встановити перелік завдань щодо цифровізації правосуддя.

При цьому в поясненнях Кабмін в особі міністра цифрової трансформації Михайла Федорова вказує, що «обсяги фінансування Національної програми інформатизації з державного бюджету визначено в межах видатків, передбачених Законом «Про Державний бюджет України на 2023 рік», та не потребують додаткових витрат з державного бюджету».

Перелік завдань та проектів на 2023 рік сформовано з урахуванням пропозицій до завдань у межах граничних показників видатків Держбюджету на 2023 рік, наданих органами на лист Мінцифри від 16.09.2022.

Тобто, нових коштів розпорядники з бюджету не отримають.

Отже, на думку Мінцифри, на «інформатизацію системи правосуддя» (як це називається у додатку до програми) необхідно загалом у 2023 році 314,94 млн грн.

З них 228 млн грн – на ефективне функціонування інформаційної системи правосуддя (розпорядник коштів ДСА, програма «Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя»).

А саме ці 228,18 млн грн мають піти на:

забезпечення сталого функціонування прикладних програмних систем (у тому числі вже впроваджених підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи), програмно-технічних комплексів та інформаційної інфраструктури судів, органів і установ у системі правосуддя (супроводження Єдиного державного реєстру судових рішень; забезпечення функціонування захищеної електронної комунікаційної мережі; супроводження та адміністрування підсистем ЄСІТС; супроводження та адміністрування веб-порталу та контакт-центру судової влади України)

супроводження програмного забезпечення, централізованого адміністрування мереж та забезпечення доставки абонентам судових повісток в електронній формі (місцеві та апеляційні суди)

доопрацювання програмного забезпечення електронного документообігу.

Ще 82,79 млн грн вистачить у 2023 році на розвиток інформаційно-комунікаційної бази місцевих та апеляційних судів, органів і установ у системі правосуддя (заходи щодо легалізації програмного забезпечення для користувачів судів, органів та установ системи правосуддя).

Також близько 2 млн грн необхідно Конституційному Суду на забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних та інформаційно-аналітичних систем КСУ і заміну апаратної частини комплексу засідань КСУ, що знаходиться в експлуатації понад 10 років.

Окрему частину займають видатки, де розпорядником є Вища рада правосуддя. Так, 1,87 млн грн необхідно ВРП для забезпечення функціонування інформаційно-аналітичних систем для кадрового та бухгалтерського обліку, модернізацію та розвиток офіційного веб-сайту, послуги з хостингу, доступу до Інтернету, забезпечення функціонування системи електронного документообігу на базі комп’ютерної програми Д-3, забезпечення продовження дії ліцензій антивірусного програмного забезпечення, забезпечення проведення аудиту комплексної системи захисту інформації інформаційно-комунікаційної системи «Локальна обчислювальна мережа Вищої ради правосуддя», внесення змін до документації, проведення повторної державної експертизи та отримання атестату відповідності КЗСІ тощо.

Окремим рядком, без визначення суми та шляхів фінансування, у програмі перелічуються заходи в рамках реалізації Державної антикорупційної програми. Зокрема це:

розроблення та затвердження функціональних вимог для забезпечення реалізації повного функціоналу Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи

запровадження функціоналу для ведення суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді) як частина ЄСІТС

впровадження Єдиного державного реєстру виконавчих документів з урахуванням архітектурних вимог для подальшого застосування технологій масивів даних. Забезпечення обміну даними та технічної можливості взаємодії між Автоматизованою системою виконавчого провадження та Єдиним державним реєстром виконавчих документів

функціонування системи електронного процесуального діловодства (як частина Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи)

удосконалення інформаційно- телекомунікаційної системи досудового розслідування «іКейс» (розширення функціоналу, інтеграція з Єдиним реєстром досудових розслідувань та Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою або іншою системою, яку використовує Вищий антикорупційний суд)

забезпечення технічної можливості пошуку інформації в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за різними критеріями

запровадження технічного устаткування електронної захищеної системи обміну інформацією між АРМА, органами прокуратури та органами досудового розслідування.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.