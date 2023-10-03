Графік кваліфікаційного оцінювання суддів на листопад 2023 року: відомі прізвища суддів

У листопаді заплановано оцінювання 98 суддів загальних, адміністративних та господарських судів.

Вища кваліфікаційна комісія суддів 3 жовтня 2023 року оприлюднила графік кваліфікаційного оцінювання ще 98 суддів загальних, адміністративних та господарських судів.

Зокрема, у списку є судді Шевченківського районного суду міста Києва, Оболонського районного суду міста Києва, Солом’янського районного суду міста Києва, Святошинського районного суду міста Києва, Господарського суду міста Києва та низки окружних адміністративних судів.

Співбесіди з зазначеною групою суддів розпочнуться з 1 листопада 2023 року.

З повним графіком кваліфікаційного оцінювання суддів можна ознайомитися нижче:

Нагадаємо, що процедура кваліфікаційного оцінювання суддів відновлюється з 16 жовтня. У першій групі – 57 суддів місцевих судів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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