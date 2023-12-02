Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Підсилити ГРД, припинити конкурси на посади суддів, запровадити нове кваліфоцінювання суддів та співбесіди для усіх кандидатів на посади суддів: список вимог послів США та ЄС

«Судово-юридичній газеті» став відомий текст фактичного ультиматуму депутатам Верховної Ради від послів США та ЄС.

Кандидати на посади суддів з резерву застерегли щодо закликів припинити конкурс до судів, відкрите звернення

Як вказують кандидати, заклики припинити конкурс у місцеві суди шляхом внесення змін до законопроекту направлені, насамперед, на дискредитацію та нівелювання результатів діяльності оновленої ВККС і, як наслідок, - підрив довіри до її оновленого складу.

Податкова повідомлятиме НАБУ про виявлені під час перевірок платників податків факти, які можуть свідчити про надання хабарів, - законопроект Кабміну

Уряд пропонує, аби Податкова служба повідомляла до НАБУ про обставини, які свідчать про надання хабарів бізнесом.

Нетривале перебування суддів у нарадчій кімнаті перед ухваленням рішення не може свідчити про порушення КПК, — Верховний Суд

Сторона захисту вважала, що тексти вироку та ухвали були складені за межами нарадчих кімнат, про що, на їх думку, свідчить незначна тривалість перебування суддів в нарадчій кімнаті.

Посольства США та ЄС пропонують провести повторне кваліфоцінювання суддів та анулювати результати конкурсів на посади суддів

Під загрозою також може опинитися добір 2017 року на посади суддів.

  1. Публікації
  2. / Судова практика

Верховний Суд: за розголошення державної таємниці можна спочатку притягнути до дисциплінарної відповідальності, а потім – до кримінальної

17:03, 2 грудня 2023
Нормативна неврегульованість порядку допуску до державної таємниці щодо питання, якого стосувався лист із грифом «Таємно», не виключає ознак розголошення держтаємниці, - Верховний Суд.
Верховний Суд: за розголошення державної таємниці можна спочатку притягнути до дисциплінарної відповідальності, а потім – до кримінальної
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, має місце у випадку повідомлення особою, яка мала допуск до державної таємниці, інформації, що містилася в листі з грифом «Таємно» іншій особі, яка не мала такого допуску, у результаті чого відбувся витік відповідної інформації.

Неврегульованість у нормативних документах, що визначають порядок допуску до державної таємниці, питання, якого стосувався лист із грифом «Таємно», не виключає ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 328 КК. Про це зазначила в своїй постанові колегія суддів Другої судової палати ККС ВС від 26.09.2023 у справі №208/4254/19.

Також Верховний Суд підкреслив, що притягнення особи до дисциплінарної відповідальності за розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, у встановленому законом порядку, не виключає можливість притягнення її до кримінальної відповідальності за ст. 328 КК.

Обставини справи

Начальника відділу режимно-секретної частини міської ради, якому розпорядженням УСБУ області надано допуск до державної таємниці та до роботи з відомостями та матеріальними носіями секретної інформації зі ступенем секретності «Таємно», обвинувачено у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 328 КК.

Начальник режимно-секретної частини після отримання листа відділу поліції, що надійшов йому від міського голови для виконання та мав гриф «Таємно», ознайомив зі змістом цього листа під підпис на резолюції до нього начальника відділу персоналу міської ради, яка не мала допуску до державної таємниці, а саме повідомив зміст листа, на підставі якого з метою забезпечення участі в оперативно-розшукових заходах двох осіб, які не були працівниками міської ради, їй потрібно виготовити для цих осіб посвідчення працівників міської ради («документів прикриття»), назвавши їх анкетні дані, а також надавши їх фотографії.

Після виготовлення посвідчень працівників міської ради начальник відділу персоналу, усвідомлюючи, що вона працювала з таємною інформацією, не внесла в журнал обліку інформацію про виготовлені нею посвідчення.

Начальника відділу режимно-секретної частини за порушення Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях було притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Обвинувачений, надаючи показання в суді першої інстанції, наголосив, що питання видачі працівникам поліції «документів прикриття» не врегульовано в нормативних актах, що забезпечують порядок допуску до відомостей, які становлять державну таємницю, а сам він таку інформацію не розголошував.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Місцевий суд визнав винуватим і засудив начальника за ч. 1 ст. 328 КК. Апеляційний суд залишив без зміни цей вирок.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій. ККС зазначає, що у діях начальника режимно-секретної частини міської ради має місце склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 328 КК, оскільки з сукупності зібраних доказів вбачається, що він розголосив інформацію, що містить державну таємницю особі (начальнику відділу роботи з персоналом), яка не має допуску до такої таємної інформації, вказавши на те, що така особа має зробити на виконання такого листа (виготовити посвідчення працівників міської ради особам, які не є працівниками такої ради), необхідних для виконання ними оперативно-розшукових завдань), а також повідомивши їй анкетні дані таких осіб та надавши їх фотографії.

При цьому посилання обвинуваченого на нормативну неврегульованість питання видачі працівникам поліції «документів прикриття» не виправдовують його дій, оскільки у випадку відсутності юридичної та/або технічної можливості виконати службове доручення, пов’язане з режимно-секретною роботою, він мав повідомити про це керівництво з відповідним режимом допуску та відмовитись від виконання такого доручення, якщо його виконання пов’язане з розголошенням державної таємниці особам, які відповідного допуску не мають.

Колегія суддів також вважає безпідставним посилання сторони захисту на недопустимість притягнення обвинуваченого двічі до юридичної відповідальності (дисциплінарної та кримінальної) за одне й те саме правопорушення.

У вироку місцевого суду обґрунтовано зазначається, що притягнення особи до дисциплінарної відповідальності за порушення Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях не виключає можливість притягнення його до кримінальної відповідальності в силу ст. 61 Конституції України, оскільки дисциплінарна та кримінальна відповідальність є різними видами юридичної відповідальності.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Дришлюк
    Андрій Дришлюк
    заступник голови Одеського апеляційного суду
  • Наталія Кухарська
    Наталія Кухарська
    суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області