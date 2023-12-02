Верховный Суд: за разглашение государственной тайны можно сначала привлечь к дисциплинарной ответственности, а затем – к уголовной

Нормативная неурегулированность порядка допуска к государственной тайне относительно вопроса, касающегося письма с грифом «Секретно», не исключает признаков разглашения гостайны, - Верховный Суд.

Разглашение сведений, составляющих государственную тайну, имеет место в случае сообщения лицом, имевшим допуск к государственной тайне, информации, содержащейся в письме с грифом «Секретно» другому лицу, не имевшему такого допуска, в результате чего произошла утечка соответствующей информации.

Неурегулированность в нормативных документах, определяющих порядок допуска к государственной тайне, вопроса, касающегося письма с грифом «Секретно», не исключает признаков состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 328 УК. Об этом отметила в своем постановлении коллегия судей Второй судебной палаты КУС ВС от 26.09.2023 по делу №208/4254/19.

Также Верховный Суд подчеркнул, что привлечение лица к дисциплинарной ответственности за разглашение сведений, составляющих государственную тайну в установленном законом порядке, не исключает возможность привлечения его к уголовной ответственности по ст. 328 УК.

Обстоятельства дела

Начальник отдела режимно-секретной части городского совета, которому распоряжением УСБУ области предоставлен допуск к государственной тайне и к работе со сведениями и материальными носителями секретной информации со степенью секретности «Секретно», обвинен в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК.

Начальник режимно-секретной части после получения письма отдела полиции, которое поступило ему от городского головы для выполнения и имело гриф «Секретно», ознакомил с содержанием этого письма под подпись на резолюции к нему начальника отдела персонала городского совета, которая не имела допуска к государственной тайне, а именно сообщил содержание письма, на основании которого с целью обеспечения участия в оперативно-розыскных мероприятиях двух лиц, не являвшихся работниками городского совета, нужно изготовить для этих лиц удостоверение работников городского совета («документов прикрытия»), назвав их анкетные данные , а также предоставив их фотографии.

После изготовления удостоверений работников городского совета начальник отдела персонала, осознавая, что она работала с тайной информацией, не внесла в журнал учета информацию о изготовленных им удостоверениях.

Начальник отдела режимно-секретной части за нарушение Порядка организации и обеспечения режима секретности в государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях был привлечен к дисциплинарной ответственности.

Обвиняемый, давая показания в суде первой инстанции, подчеркнул, что вопрос выдачи работникам полиции «документов прикрытия» не урегулирован в нормативных актах, обеспечивающих порядок допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, а сам он такую информацию не разглашал.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Местный суд признал виновным и осудил начальника по ч. 1 ст. 328 УК. Апелляционный суд оставил без изменения этот приговор.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд оставил в силе решения судов предыдущих инстанций. КУС отмечает, что в действиях начальника режимно-секретной части городского совета имеет место состав уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК, поскольку из совокупности собранных доказательств усматривается, что он разгласил информацию, содержащую государственную тайну лицу (начальнику отдела по работе с персоналом), не имеющей допуска к такой тайной информации, указав на то, что такое лицо должно сделать для выполнения такого письма (изготовить удостоверение работников городского совета лицам, не являющимся работниками такого совета), необходимых для выполнения ими оперативно-розыскных задач), а также сообщив ей анкетные данные таких лиц и предоставив их фотографии.

При этом ссылка обвиняемого на нормативную неурегулированность вопроса выдачи работникам полиции «документов прикрытия» не оправдывают его действий, поскольку в случае отсутствия юридической и/или технической возможности выполнить служебное поручение, связанное с режимно-секретной работой, он должен сообщить об этом руководству с соответствующим режимом допуска и отказаться от исполнения такого поручения, если его исполнение связано с разглашением государственной тайны лицам, у которых нет соответствующего допуска.

Коллегия судей также считает безосновательной ссылку стороны защиты на недопустимость привлечения обвиняемого дважды к юридической ответственности (дисциплинарной и уголовной) за одно и то же правонарушение.

В приговоре местного суда обоснованно отмечается, что привлечение лица к дисциплинарной ответственности за нарушение Порядка организации и обеспечения режима секретности в государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, учреждениях и организациях не исключает возможность привлечения его к уголовной ответственности в силу ст. 61 Конституции Украины, поскольку дисциплинарная и уголовная ответственность является разными видами юридической ответственности.

Автор: Наталья Мамченко

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