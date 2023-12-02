Верховный Суд: за разглашение государственной тайны можно сначала привлечь к дисциплинарной ответственности, а затем – к уголовной

Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Необходимо ли повторное назначение следователя или прокурора в уголовном производстве, которое было выделено или объединено с другим, - позиция ВС

В этом деле суды предыдущих инстанций указали, что при выделении материалов досудебного расследования в отдельное уголовное производство необходимо снова назначить следователя и прокурора в выделенном уголовном производстве, а потому все доказательства стороны обвинения недопустимы - какую позицию занял Верховный Суд.

Чиновникам, работающим с международными донорами, будут доплачивать до половины зарплаты за такое сотрудничество

Предлагается доплачивать украинским чиновникам, выполняющим программы правительств иностранных государств и ЕС, - депутаты от «Слуги народа» внесли законопроект.

Правила определения юрисдикции регламентируются исключительно базовыми процессуальными кодексами – ХПК, ГПК и КАСУ, а не Кодексом по процедурам банкротства или Налоговым кодексом, - БП ВС

Большая Палата Верховного Суда определила юрисдикцию споров, стороной в которых налогоплательщик в отношении которого возбуждено дело о банкротстве.

Верховный Суд отменил решение ВСП, которое позволило следователям и прокурорам ограничивать доступ к Реестру судебных решений

Высший совет правосудия в июле внезапно решил изменить свою же позицию и разрешил ограничивать доступ к Реестру судебных решений на основании постановления следователя или прокурора - Верховный Суд признал это решение ВСП противоправным.

«Наказание требует не только знания законов, но и ума, и совести», - судья определил санкцию за перевозку гражданкой 40 тысяч евро через таможню на основании поддельных документов

Гражданка была ФЛП в Украине и имела соответствующий доход, однако, по ее словам, доверилась юристам, которые оформили за нее сфальсифицированные документы, - судья определил, следует ли взимать с нее все 40 тысяч евро, как того требовала таможня.

  1. Публикации
  2. / Судебная практика

Верховный Суд: за разглашение государственной тайны можно сначала привлечь к дисциплинарной ответственности, а затем – к уголовной

17:03, 2 декабря 2023
Нормативная неурегулированность порядка допуска к государственной тайне относительно вопроса, касающегося письма с грифом «Секретно», не исключает признаков разглашения гостайны, - Верховный Суд.
Верховный Суд: за разглашение государственной тайны можно сначала привлечь к дисциплинарной ответственности, а затем – к уголовной
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Разглашение сведений, составляющих государственную тайну, имеет место в случае сообщения лицом, имевшим допуск к государственной тайне, информации, содержащейся в письме с грифом «Секретно» другому лицу, не имевшему такого допуска, в результате чего произошла утечка соответствующей информации.

Неурегулированность в нормативных документах, определяющих порядок допуска к государственной тайне, вопроса, касающегося письма с грифом «Секретно», не исключает признаков состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 328 УК. Об этом отметила в своем постановлении коллегия судей Второй судебной палаты КУС ВС от 26.09.2023 по делу №208/4254/19.

Также Верховный Суд подчеркнул, что привлечение лица к дисциплинарной ответственности за разглашение сведений, составляющих государственную тайну в установленном законом порядке, не исключает возможность привлечения его к уголовной ответственности по ст. 328 УК.

Обстоятельства дела

Начальник отдела режимно-секретной части городского совета, которому распоряжением УСБУ области предоставлен допуск к государственной тайне и к работе со сведениями и материальными носителями секретной информации со степенью секретности «Секретно», обвинен в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК.

Начальник режимно-секретной части после получения письма отдела полиции, которое поступило ему от городского головы для выполнения и имело гриф «Секретно», ознакомил с содержанием этого письма под подпись на резолюции к нему начальника отдела персонала городского совета, которая не имела допуска к государственной тайне, а именно сообщил содержание письма, на основании которого с целью обеспечения участия в оперативно-розыскных мероприятиях двух лиц, не являвшихся работниками городского совета, нужно изготовить для этих лиц удостоверение работников городского совета («документов прикрытия»), назвав их анкетные данные , а также предоставив их фотографии.

После изготовления удостоверений работников городского совета начальник отдела персонала, осознавая, что она работала с тайной информацией, не внесла в журнал учета информацию о изготовленных им удостоверениях.

Начальник отдела режимно-секретной части за нарушение Порядка организации и обеспечения режима секретности в государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях был привлечен к дисциплинарной ответственности.

Обвиняемый, давая показания в суде первой инстанции, подчеркнул, что вопрос выдачи работникам полиции «документов прикрытия» не урегулирован в нормативных актах, обеспечивающих порядок допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, а сам он такую информацию не разглашал.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Местный суд признал виновным и осудил начальника по ч. 1 ст. 328 УК. Апелляционный суд оставил без изменения этот приговор.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд оставил в силе решения судов предыдущих инстанций. КУС отмечает, что в действиях начальника режимно-секретной части городского совета имеет место состав уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК, поскольку из совокупности собранных доказательств усматривается, что он разгласил информацию, содержащую государственную тайну лицу (начальнику отдела по работе с персоналом), не имеющей допуска к такой тайной информации, указав на то, что такое лицо должно сделать для выполнения такого письма (изготовить удостоверение работников городского совета лицам, не являющимся работниками такого совета), необходимых для выполнения ими оперативно-розыскных задач), а также сообщив ей анкетные данные таких лиц и предоставив их фотографии.

При этом ссылка обвиняемого на нормативную неурегулированность вопроса выдачи работникам полиции «документов прикрытия» не оправдывают его действий, поскольку в случае отсутствия юридической и/или технической возможности выполнить служебное поручение, связанное с режимно-секретной работой, он должен сообщить об этом руководству с соответствующим режимом допуска и отказаться от исполнения такого поручения, если его исполнение связано с разглашением государственной тайны лицам, у которых нет соответствующего допуска.

Коллегия судей также считает безосновательной ссылку стороны защиты на недопустимость привлечения обвиняемого дважды к юридической ответственности (дисциплинарной и уголовной) за одно и то же правонарушение.

В приговоре местного суда обоснованно отмечается, что привлечение лица к дисциплинарной ответственности за нарушение Порядка организации и обеспечения режима секретности в государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, учреждениях и организациях не исключает возможность привлечения его к уголовной ответственности в силу ст. 61 Конституции Украины, поскольку дисциплинарная и уголовная ответственность является разными видами юридической ответственности.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Лілія Максименко
    Лілія Максименко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Ірина Приходько
    Ірина Приходько
    суддя Господарського суду міста Києва