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Перебіг позовної давності, визначений Цивільним кодексом, зупиниться на строк дії воєнного стану, - коли наберуть чинності зміни

09:00, 10 грудня 2023
Опубліковано закон, який визначає, що з 30 січня 2024 року на строк дії воєнного стану в Україні зупиняється перебіг позовної давності, визначений Цивільним кодексом.
Перебіг позовної давності, визначений Цивільним кодексом, зупиниться на строк дії воєнного стану, - коли наберуть чинності зміни
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30 січня 2024 року набуде чинності закон, який визначає, що на строк дії воєнного стану в Україні зупиняється перебіг позовної давності, визначений Цивільним кодексом.

Відповідний Закон «Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо вдосконалення порядку відкриття та оформлення спадщини» 3450-IX було опубліковано 30 листопада 2023 року (законопроект 9288 було подано ще у травні 2023 року).

Відповідно до змін, які набудуть чинності 30 січня, пункт 19 Прикінцевих та перехідних положень Цивільного кодексу буде викладено у наступній редакції:

«19. У період дії воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, перебіг позовної давності, визначений цим Кодексом, зупиняється на строк дії такого стану».

Нагадаємо, у чинній на даний час редакції від березня 2022 року відповідний пункт 19 передбачає, що у період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану строки, визначені статтями 257-259, 362, 559, 681, 728, 786, 1293 Цивільного кодексу, продовжуються на строк його дії.

Також змінами в іншій редакції викладено статтю 1221 ЦК, яка після набуття чинності визначатиме, що місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця. Якщо місце проживання спадкодавця невідоме, місцем відкриття спадщини є місцезнаходження нерухомого майна або основної його частини, а за відсутності нерухомого майна - місцезнаходження основної частини рухомого майна.

Якщо спадкодавець мав останнє місце проживання на території іноземної держави, місце відкриття спадщини визначається відповідно до Закону «Про міжнародне приватне право».

Крім того, одночасно с набуттям чинності законом 3450-IX набуде чинності закон № 3449-IX.

Раніше «Судово-юридична газета» описувала зміст цих законів.

Автор: Наталя Мамченко

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