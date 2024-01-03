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Відразу троє членів Вищої ради правосуддя подалися на конкурс до апеляційних судів

11:10, 3 січня 2024
Посади суддів апеляційних судів планують обійняти одразу три члена ВРП Юлія Бокова, Микола Мороз та Інна Плахтій.
Відразу троє членів Вищої ради правосуддя подалися на конкурс до апеляційних судів
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Черговий конкурс на посади суддів знову не обійдеться без участі діючих членів Вищої ради правосуддя. Посади суддів апеляційних судів планують обійняти одразу три члена Ради правосуддя: Юлія БоковаМикола Мороз та Інна Плахтій. Детальний аналіз стосовно кандидатів до апеляційних судів можна прочитати у матеріалі «Судово-юридичної газети» за посиланням.

Якщо всі три члена Ради правосуддя «виступлять» на конкурсі вдало, то у ВРП може виникнути ситуація, яка вже мала місце під час конкурсів на посади суддів Верховного Суду у 2016-2017 та 2018-2019 роках, коли одразу шість членів тодішнього складу ВРП стали суддями касаційних судів Верховного Суду.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», члени Вищої ради правосуддя під час розгляду консультативного висновку на законопроект 10140-д про суддівську кар’єру стурбувалися темою, що вони не зможуть претендувати на посаду судді.

Так, спочатку передбачалося, що не може претендувати на посаду судді особа, яка обіймає посаду члена Вищої ради правосуддя, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Під час обговорення консультативного висновку 30 листопада частина членів ВРП висловила думку, що це є дискримінацією. Також тоді розійшлися думки, чи стосується ця норма діючих суддів у контексті можливості претендувати на посаду судді Верховного Суду (або ж Вищого антикорупційного суду).

Врешті із закону про суддівську кар’єру 10140-д цю «дискримінацію» прибрали.

Так, хоча й у статті 69 визначено, що не може претендувати на посаду судді особа, яка обіймає посаду члена Вищої ради правосуддя, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, протягом часу перебування на відповідній посаді та протягом одного року після звільнення або припинення повноважень, втім, перехідними положеннями визначено виключення.

Так, згідно фінального тексту вказане обмеження претендувати на посаду судді не поширюватиметься на членів Вищої ради правосуддя і членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, обраних (призначених) на посаду до набрання чинності Законом щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри.

Нагадаємо, що Посол США Бріджит Брінк та посол ЄС Катаріна Матернова 1 грудня 2023 року надіслали в Комітет Верховної Ради з питань правової політики список рекомендацій до законопроекту № 10140-д. Серед них була пропозиція обмежити участь діючих членів ВРП та ВККС у конкурсах на посади суддів незалежно від їхнього досвіду роботи та запровадити період, що триватиме один рік після закінчення строку їх повноважень, коли вони також не зможуть брати участь в конкурсах на посади суддів. 

Ймовірно, це натяк на ситуацію з конкурсами до Верховного Суду 2016-2017 та 2018-2019 років, коли відразу шість членів тодішнього складу Вищої ради правосуддя стали суддями касаційних судів ВС.

Крім того, як раніше писала «Судово-юридична газета», новим законом підвищили «мінімальну» зарплату членам Вищої ради правосуддя та ВККС до 236 тисяч грн.

Також ми писали, що показали декларації членів ВРП. Так, нова членкиня ВРП Оксана Кваша, обрана на з’їзді науковців місяць тому, вже задекларувала 302 286 грн зарплати, отриманої у Вищій раді правосуддя. Також вона декларувала отримання благодійної допомоги.

Автор: Наталя Мамченко

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