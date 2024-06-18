Уряд вніс зміни до постанови про бронювання військовозобов’язаних

Зокрема, передбачено можливість анулювання наданої відстрочки військовозобов’язаним працівникам оператора протимінної діяльності, у разі невиконання ними протягом 6 місяців робіт.

Кабмін 18 червня вніс зміни до постанови №76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час».

Зміни стосуються бронювання на період мобілізації та на воєнний час військовозобов’язаних працівників операторів протимінної діяльності.

Передбачено незастосування обмежень щодо бронювання на період мобілізації та на воєнний час до фахівців з розмінування оператора протимінної діяльності, що входять до складу груп (відділів/відділень) з нетехнічого, технічного обстеження, очищення, інспектування та контролю якості.

Також закріплено можливість анулювання наданої відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язаним працівникам оператора протимінної діяльності, у разі невиконання ним протягом 6 місяців робіт з гуманітарного розмінування за сертифікованим процесом (процесами).

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», також Кабмін на засіданні 18 червня вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, тобто, постанови №560.

Так, Уряд вирішив визначити форму службового посвідчення, яке відповідний представник призначений наказом керівника для того, аби вручати повістки, зобов’язаний пред’явити на вимогу громадянина під час вручення повістки.

Автор: Наталя Мамченко

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