Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Уряд вніс зміни до постанови про бронювання військовозобов’язаних

19:53, 18 червня 2024
Зокрема, передбачено можливість анулювання наданої відстрочки військовозобов’язаним працівникам оператора протимінної діяльності, у разі невиконання ними протягом 6 місяців робіт.
Уряд вніс зміни до постанови про бронювання військовозобов’язаних
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін 18 червня вніс зміни до постанови №76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час».

Зміни стосуються бронювання на період мобілізації та на воєнний час військовозобов’язаних працівників операторів протимінної діяльності.

Передбачено незастосування обмежень щодо бронювання на період мобілізації та на воєнний час до фахівців з розмінування оператора протимінної діяльності, що входять до складу груп (відділів/відділень) з нетехнічого, технічного обстеження, очищення, інспектування та контролю якості.

Також закріплено можливість анулювання наданої відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язаним працівникам оператора протимінної діяльності, у разі невиконання ним протягом 6 місяців робіт з гуманітарного розмінування за сертифікованим процесом (процесами).

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», також Кабмін на засіданні 18 червня вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, тобто, постанови №560.

Так, Уряд вирішив визначити форму службового посвідчення, яке відповідний представник призначений наказом керівника для того, аби вручати повістки, зобов’язаний пред’явити на вимогу громадянина під час вручення повістки.

Автор: Наталя Мамченко 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Уряд вніс зміни до постанови про бронювання військовозобов’язаних

Зокрема, передбачено можливість анулювання наданої відстрочки військовозобов’язаним працівникам оператора протимінної діяльності, у разі невиконання ними протягом 6 місяців робіт.

Особа, яка вручає повістку, зобов’язана буде пред’явити на вимогу громадянина службове посвідчення – Кабмін затвердив форму

Кабмін затвердив форму службового посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки

Законопроект про демобілізацію можуть представити до жовтня 2024 року – Комітет провів нараду з Генштабом

Посадовці Генштабу відзначили, що намітилася стійка тенденція до того, щоб невдовзі вийти на такі показники укомплектованості, які дозволять запровадити механізми ротації, а у середньо строковій перспективі – розглядати можливість демобілізації.

Нам потрібне рішення про зменшення віку для участі у бойових діях, якщо ми говоримо про продовження боротьби за власне існування – народний депутат Роман Лозинський

Народний депутат Роман Лозинський не виключає, що призовний вік можуть зменшити ще раз, якщо триватиме повномасштабна війна.

Президент підписав зміни щодо порядку оформлення та обміну паспорта громадянина України та закордонного паспорта

Зокрема новий закон встановлює новий порядок одночасного оформлення, у тому числі замість втраченого або викраденого, обміну паспорта громадянина України та закордонного паспорта.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Мазур
    Микола Мазур
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Олександр Сарбей
    Олександр Сарбей
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області