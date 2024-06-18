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Правительство внесло изменения в постановление о бронировании военнообязанных

19:53, 18 июня 2024
В частности, предусмотрена возможность аннулирования предоставленной отсрочки военнообязанным работникам оператора противоминной деятельности, в случае невыполнения ими в течение 6 месяцев работ.
Правительство внесло изменения в постановление о бронировании военнообязанных
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Кабмин 18 июня внес изменения в постановление №76 «Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» о бронировании военнообязанных на период мобилизации и военное время».

Изменения касаются бронирования на период мобилизации и военное время военнообязанных работников операторов противоминной деятельности.

Предусмотрено неприменение ограничений по бронированию на период мобилизации и военное время к специалистам по разминированию оператора противоминной деятельности, входящих в состав групп (отделов/отделений) по нетехническому, техническому обследованию, очистке, инспектированию и контролю качества.

Также закреплена возможность аннулирования предоставленной отсрочки от призыва на военную службу при мобилизации военнообязанным работникам оператора противоминной деятельности, в случае невыполнения ими в течение 6 месяцев работ по гуманитарному разминированию по сертифицированному процессу (процессам).

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», также Кабмин на заседании 18 июня внес изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период, то есть постановления №560.

Так, Правительство решило определить форму служебного удостоверения, которое соответствующий представитель назначен приказом руководителя для того, чтобы вручать повестки, обязан предъявить по требованию гражданина при вручении повестки.

Автор: Наталья Мамченко 

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