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Підготовка усього цивільного населення до спротиву ворогу — Ірина Верещук анонсувала реєстрацію змін до законодавства

11:04, 7 травня 2025
Ірина Верещук заявила, що вже у травні будуть зареєстровані законопроекти стосовно підготовки усього цивільного населення до спротиву ворогу, підготовлені разом з громадськими організаціями.
Підготовка усього цивільного населення до спротиву ворогу — Ірина Верещук анонсувала реєстрацію змін до законодавства
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Готовність суспільства до війни тепер буде умовою існування нашої держави. Про це заявила заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук.

За її словами, в Офісі Президента Володимира Зеленського обговорювали відповідну законотворчу стратегію. Були представники Міноборони, Командування та Генштабу ЗСУ, Міносвіти.

Також були представники громадського сектору, які взялися допомогти у підготовці проєктів законів і підзаконних актів.

«Вже у травні до Верховної Ради має надійти низка важливих законопроєктів. Розраховуємо на підтримку народних депутатів.

Йдеться не просто про зміни законодавства.

Ми створюємо нову екосистему підготовки усього цивільного населення до спротиву ворогу.

Це додатково та паралельно з базовою військовою підготовкою чоловіків до служби у війську», зазначила Верещук.

Система національного спротиву покликана забезпечити підготовку суспільства до викликів війни. «Ми закладаємо фундамент на багато років вперед», підкреслила вона.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін 18 квітня прийняв постанову, якою врегулював порядок створення та функціонування центрів підготовки цивільних громадян до національного спротиву.

Втім, ця постанова не опублікована.

Ірина Верещук тоді зазначила, що постанову «Про функціонування Центрів підготовки громадян до національного спротиву» напрацьовували за дорученням Президента Володимира Зеленського спільними зусиллями Міноборони, Генштабу, Сил ТРО, обласних військових адміністрацій, громадських і волонтерських організацій, а також Офісу Президента України.

Постанова затверджує порядок створення та функціонування Центрів підготовки, які мають запрацювати в кожній області України.

Автор: Наталя Мамченко

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