Подготовка всего гражданского населения к сопротивлению врагу — Ирина Верещук анонсировала регистрацию изменений в законодательство

Ирина Верещук заявила, что уже в мае будут зарегистрированы законопроекты, касающиеся подготовки всего гражданского населения к сопротивлению врагу, подготовленные совместно с общественными организациями.

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Готовность общества к войне теперь будет условием существования нашего государства. Об этом заявила заместительница руководителя Офиса Президента Украины Ирина Верещук.

По ее словам, в Офисе Президента Владимира Зеленского обсуждали соответствующую законотворческую стратегию. Присутствовали представители Минобороны, Командования и Генштаба ВСУ, Минобразования.

Также были представители общественного сектора, которые взялись помочь в подготовке проектов законов и подзаконных актов.

«Уже в мае в Верховную Раду должен поступить ряд важных законопроектов. Рассчитываем на поддержку народных депутатов.

Речь идет не просто о внесении изменений в законодательство.

Мы создаем новую экосистему подготовки всего гражданского населения к сопротивлению врагу.

Это дополнительно и параллельно с базовой военной подготовкой мужчин к службе в армии», — отметила Верещук.

Система национального сопротивления призвана обеспечить подготовку общества к вызовам войны. «Мы закладываем фундамент на многие годы вперед», — подчеркнула она.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин 18 апреля принял постановление, которым урегулировал порядок создания и функционирования центров подготовки гражданских лиц к национальному сопротивлению.

Однако это постановление не опубликовано.

Ирина Верещук тогда отметила, что постановление «О функционировании Центров подготовки граждан к национальному сопротивлению» разрабатывалось по поручению Президента Владимира Зеленского совместными усилиями Минобороны, Генштаба, Сил ТРО, областных военных администраций, общественных и волонтерских организаций, а также Офиса Президента Украины.

Постановление утверждает порядок создания и функционирования Центров подготовки, которые должны начать работу в каждой области Украины.

Автор: Наталя Мамченко

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