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КАС ВС підтримав позицію податківців щодо зупинення/анулювання ліцензії

17:40, 16 вересня 2023
Судом касаційної інстанції підтримано позицію контролюючого органу про правомірність скасування ухвали суду першої інстанції, яким було допущено неправильне застосування норм матеріального та процесуального права.
КАС ВС підтримав позицію податківців щодо зупинення/анулювання ліцензії
Зображення: freepik.com
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Судом касаційної інстанції підтримано позицію контролюючого органу про правомірність скасування ухвали суду першої інстанції, яким було допущено неправильне застосування норм матеріального та процесуального права, внаслідок чого безпідставно та за відсутності належних доказів задоволено заяву позивача про забезпечення позову шляхом заборони контролюючому органу вчиняти дії, спрямовані на прийняття рішень, які призводять до зупинення/анулювання ліцензії платника.

Як розповіли у пресслужбі Державної податкової служби України, у постанові Касаційного адміністративного суду у складі колегії суддів Верховного Суду від 31.08.2023 у справі № 640/14488/22 зазначено, що позивачем не було наведено будь-яких прийнятних та переконливих обґрунтувань того, що існує очевидна небезпека заподіяння шкоди його правам, свободам та інтересам або захист цих прав, свобод та інтересів стане неможливим без вжиття заходів забезпечення позову після набрання законної сили рішенням в адміністративній справі, або для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат, що свідчить про необґрунтованість заяви платника про забезпечення позову шляхом заборони контролюючому органу вчиняти дії, спрямовані на прийняття рішень, які призводять до зупинення/анулювання  ліцензії, що була видана платнику на виробництво тютюнових виробів (сигарети з фільтром в асортименті) на підставі фактичної перевірки, результати якої оформлені актом, до набрання законної сили рішенням у даній справі. 

Таким чином, суд касаційної інстанції виснував, що суд апеляційної інстанції дійшов правильного висновку про необґрунтованість заяви позивача про забезпечення позову шляхом заборони контролюючому органу вчиняти дії, спрямовані на прийняття рішень, які призводять до зупинення/анулювання ліцензії, що була видана позивачу на виробництво тютюнових виробів.

Відтак, Касаційним адміністративним судом у складі колегії суддів Верховного Суду від 31.08.2023 у справі № 826/17150/18 касаційну скаргу позивача залишено без задоволення; постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 15.12.2022 залишено без змін.

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