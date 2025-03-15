На Закарпатті чоловік, який доглядає за хворою матір’ю, через суд скасував наказ ТЦК про свою мобілізацію

Позивач зазначив, що доглядає за хворою матір’ю та хотів отримати відстрочку, але у ТЦК йому відмовили.

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На Закарпатті чоловік, який доглядає за хворою матір’ю, через суд скасував наказ ТЦК про призов на військову службу. Рішення у справі № 260/6504/24 оприлюднив Закарпатський окружний адміністративний суд.

Як вказується у матеріалах справи, до суду звернувся мобілізований закарпатець з позовом до ТЦК про визнання протиправним наказу про його призов на військову службу.

Чоловік розповів, що у жовтні 2024 року його затримали та доставили до ТЦК, скерували на ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби, після чого мобілізували. Позивач вважає свою мобілізацію незаконною та стверджує, що має підстави для отримання відстрочки, про що він повідомляв працівників ТЦК.

Суд встановив, що позивача затримали працівники поліції та доставили у ТЦК через порушення правил військового обліку. Того ж дня чоловік написав заяву про отримання відстрочки, оскільки вважав, що не підлягає мобілізації через догляд за хворою матір’ю. Наступного дня його призвали на військову службу, а через тиждень надали офіційну відмову у відстрочці.

Представник ТЦК надіслав до суду відзив на позовну заяву, у якому зазначив, що військовозобов’язаний не повідомляв працівників ТЦК про наявність у нього права на відстрочку під час мобілізації. Проте він підтвердив, що позивачу відмовляли в отриманні відстрочки на підставі догляду за хворою матір’ю через те, що він не долучив акт про здійснення постійного догляду.

Суд дійшла висновку, що посадовці ТЦК допустили порушення при мобілізації позивача. Зокрема, військовозобов’язаного не мали скеровувати на ВЛК та призивати на військову службу до розгляду комісією його заяви про отримання відстрочки.

Суд визнав протиправним та скасувала наказ ТЦК про призов позивача на військову службу. Рішення ще можна оскаржити.

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