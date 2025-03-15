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На Закарпатье мужчина, ухаживающий за больной матерью, через суд отменил приказ ТЦК о своей мобилизации

14:24, 15 марта 2025
Истец отметил, что ухаживает за больной матерью и хотел получить отсрочку, но в ТЦК ему отказали.
На Закарпатье мужчина, ухаживающий за больной матерью, через суд отменил приказ ТЦК о своей мобилизации
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На Закарпатье мужчина, который ухаживает за больной матерью, через суд отменил приказ ТЦК о призыве на военную службу. Решение по делу № 260/6504/24 опубликовал Закарпатский окружной административный суд.

Как указано в материалах дела, в суд обратился мобилизованный закарпатец с иском к ТЦК о признании незаконным приказа о его призыве на военную службу.

Мужчина рассказал, что в октябре 2024 года его задержали и доставили в ТЦК, направили на ВЛК, которая признала его годным к военной службе, после чего он был мобилизован. Истец считает свою мобилизацию незаконной и утверждает, что имеет основания для получения отсрочки, о чем он уведомлял работников ТЦК.

Суд установил, что истца задержали сотрудники полиции и доставили в ТЦК за нарушение правил военного учета. В тот же день мужчина написал заявление на получение отсрочки, поскольку считал, что не подлежит мобилизации из-за ухода за больной матерью. На следующий день его призвали на военную службу, а через неделю официально отказали в отсрочке.

Представитель ТЦК направил в суд отзыв на исковое заявление, в котором указал, что военнообязанный не сообщал работникам ТЦК о наличии у него права на отсрочку во время мобилизации. Однако он подтвердил, что истцу отказали в отсрочке на основании ухода за больной матерью из-за того, что он не предоставил акт о фактическом осуществлении постоянного ухода.

Суд пришел к выводу, что должностные лица ТЦК допустили нарушения при мобилизации истца. В частности, военнообязанного не должны были направлять на ВЛК и призывать на военную службу до рассмотрения комиссией его заявления на отсрочку.

Суд признал незаконным и отменил приказ ТЦК о призыве истца на военную службу. Решение еще можно обжаловать.

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