Суд підтримав рішення про штраф для ТОВ на 17 тисяч за порушення при маркуванні алкогольних напоїв

ТОВ не змогло оскаржити штраф за порушення акцизного законодавства в апеляційному суді.

Фото: ZN.UA

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Третій апеляційний адміністративний суд залишив в силі штраф для ТОВ за порушення маркування алкогольних напоїв акцизними марками, повідомляє податкова служба в Одеській області.

Так, апеляційний суд у справі № 160/12912/23 не задовольнив скаргу товариства на рішення ДПС в Одеській області та залишив без змін постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 28 травня 2024 року, якою було відмовлено в задоволенні позову.

Фахівцями ДПС проведено фактичну перевірку ТОВ з питань додержання вимог, встановлених законодавством України, які є обов`язковими до виконання при здійсненні оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним.

Перевіркою встановлено здійснення реалізації алкогольної продукції: в кількості 16 одиниць, марковані однією маркою акцизного податку, а саме АІ ВП; в кількості 12 одиниць марковані однією маркою акцизного податку, а саме АВ ЛГП.

Також встановлено що сума акцизного податку, яка зазначена на вищезазначених марках не відповідає сумі акцизного податку, визначеній з урахуванням діючих на дату розливу продукції ставок акцизного податку, міцності продукції та місткості тари алкогольній продукції реалізованій у магазині.

Разом з тим, марками акцизного податку типу АВ ЛГП, повинні маркувати алкогольні напої вітчизняного виробництва лікеро-горілчана продукція, проте з маркою даного типу було реалізовано коньяки та виноробну продукцію, які повинні маркуватись марками акцизного податку типу АВ ВП.

За результатами перевірки складено акт від 14.04.2023, яким зафіксовано порушення позивачем ст. 11 Закону України від 19.12.1995 №481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (далі – Закон № 481) у зв`язку із встановленням фактів реалізації алкогольних напоїв, що вважаються немаркованими та прийнято податкове повідомлення-рішення про застосування до платника штрафу у сумі 17 тис грн на підставі ч. 2 ст. 17 Закону № 481.

Платник не погодився з рішенням про застосування санкцій; в обґрунтування зазначав: сам лише факт реалізації алкогольних напоїв з однаковими або реквізитами марок акцизного податку, може слугувати підставою для проведення перевірки позивача з боку відповідача. Однак дані обставини не можуть слугувати єдиною та достатньою підставою для висновку про порушення позивачем вимог частини другої статті 17 Закону № 481.

Судом відмовлено у задоволенні позову з огляду на наступне.

Відповідно до ч.2 ст.17 Закону № 481 до суб`єктів господарювання (у тому числі іноземних суб`єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у разі, зокрема, виробництва, зберігання, транспортування, реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв чи тютюнових виробів; алкогольних напоїв чи тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка або з підробленими марками акцизного податку - 200 відсотків вартості товару, але не менше 17 тис гривень.

Склад правопорушення, за яке наведеною нормою передбачена відповідальність, утворює факт зберігання, транспортування чи реалізації алкогольних напоїв чи тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка або з підробленими марками акцизного податку.

Підставою для прийняття оскаржуваного рішення став висновок про реалізацію ТОВ алкогольної продукції, яка маркована марками акцизного податку, в якій сума акцизного податку не відповідає сумі акцизного податку, визначеній з урахуванням діючих на дату розливу продукції ставок акцизного податку, міцності продукції та місткості тари алкогольній продукції. Алкогольні напої, що реалізовано ТОВ, марковані з відхиленням від вимог Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2010 №1251 (далі – Положення №1251), а отже, за позицією контролюючого органу, вважаються такими, що немарковані.

За приписами пп. 14.1.107 п. 14.1 ст. 14 ПКУ марка акцизного податку - це спеціальний знак для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, віднесений до документів суворого обліку, який підтверджує сплату акцизного податку, легальність ввезення та реалізації на території України цих виробів.

Згідно з пп. 14.1.109 п. 14.1 ст. 14 ПКУ маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів - це наклеювання марки акцизного податку на пляшку (упаковку) алкогольного напою чи пачку (упаковку) тютюнового виробу в порядку, визначеному КМУ щодо виробництва, зберігання та продажу марок акцизного податку.

Маркуванню підлягають усі (крім зазначених п. 226.10 ст. 226 ПКУ) алкогольні напої з вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць. Маркування вироблених в Україні алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового до 8,5% об`ємних одиниць не здійснюється (п. 226.6 ст. 226 ПКУ).

Кожна марка акцизного податку на алкогольні напої повинна мати окремий номер, місяць і рік випуску марки та позначення про суму сплаченого акцизного податку за одиницю маркованої продукції, крім суми акцизного податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі алкогольних напоїв (п. 226.7 ст. 226 ПКУ).

Згідно з пунктом 20 Положення №1251, маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів здійснюється виробниками зазначеної продукції.

Алкогольні напої, марковані з відхиленнями від вимог Положення №1251, алкогольні напої з марками акцизного податку, на яких зазначення суми акцизного податку, сплаченого за одиницю маркованої продукції, не відповідає сумі, визначеній з урахуванням чинних на дату розливу продукції ставок акцизного податку, міцності продукції та місткості тари, вважаються немаркованими.

У спірному випадку факт реалізації позивачем алкогольних напоїв, які марковані з відхиленням від вимог Положення №1251, на яких зазначені суми акцизного податку, сплаченого за одиницю маркованої продукції, не відповідає сумі, визначеній з урахуванням чинних на дату розливу продукції ставок акцизного податку, міцності продукції, встановлений контролюючим органом на підставі фіскальних чеків.

Зміст та обов`язкові реквізити фіскального касового чека на товари визначені Положенням про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 13.

Пунктом 2 розділу II вказаного Положення визначено, що для суб`єктів господарювання роздрібної торгівлі, що здійснюють реалізацію підакцизних товарів, фіскальний чек має містити марку акцизного податку.

У відповідності до положень ст. 2 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»:

розрахунковий документ - документ встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, видатковий чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, операцій з видачі готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів, отримання (повернення) коштів, торгівлю валютними цінностями в готівковій формі, створений в паперовій та/або електронній формі (електронний розрахунковий документ) у випадках, передбачених цим Законом, зареєстрованим у встановленому порядку реєстратором розрахункових операцій або програмним реєстратором розрахункових операцій, чи заповнений вручну;

фіскальний звітний чек - документ встановленої форми, створений у паперовій та/або електронній формі (електронний фіскальний звітний чек) реєстратором розрахункових операцій або програмним реєстратором розрахункових операцій, що містить дані денного звіту, під час створення якого інформація про обсяг виконаних розрахункових операцій заноситься відповідно до фіскальної пам`яті реєстратора розрахункових операцій або фіскального сервера контролюючого органу;

електронна копія фіскального звітного чека - ідентична копія (у формі електронних даних) фіскального звітного чека, створеного реєстратором розрахункових операцій та/або програмним реєстратором розрахункових операцій, що може використовуватися контролюючими органами як податкова інформація та під час проведення перевірок платників податків.

Отже, електрона копія розрахункового документа, яка знаходиться в розпорядженні контролюючого органу, може бути використана під час проведення перевірок як податкова інформація, а отже може бути доказом вчинення особою правопорушення.

На підставі вищевикладеного, суд вважає підтвердженим факт реалізації позивачем алкогольних напоїв, які вважаються немаркованими акцизними марками, тому контролюючим органом правомірно застосовано до позивача штрафні санкції на підставі положень частини другої статті 17 Закону № 481.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.