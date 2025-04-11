Двом адвокатам, які заходили через профіль судді до Реєстру рішень, обрали запобіжні заходи

Ще двом адвокатам, які використовували логін і пароль судді для моніторингу судових рішень стосовно обшуків, обрали запобіжні заходи у виді носіння браслетів.

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Двом адвокатам, яких підозрюють у несанкціонованому доступі через логін і пароль судді до Єдиного державного реєстру судових рішень за допомогою чат-бота, обрано запобіжні заходи. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За рішенням слідчого судді, підозрюваним призначено заставу в розмірі 2 мільйони гривень кожному. Також на них покладено низку процесуальних обов’язків, зокрема — носіння електронного браслета.

За даними слідства, адвокати за допомогою спеціального програмного забезпечення використовували логін і пароль судді одного з київських судів, щоб отримати доступ до закритої частини Реєстру.

Таким чином вони могли в режимі реального часу моніторити інформацію про ймовірні заплановані обшуки, а також отримували повні тексти судових рішень без знеособлення даних.

У САП наголосили, що досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників справи та додаткові епізоди порушень.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у Києві викрито трьох адвокатів, які мали несанкціонований доступ до Реєстру судових рішень і бачили заплановані обшуки.

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