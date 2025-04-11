Двум адвокатам, которые заходили через профиль судьи в Реестр решений, избрали меры пресечения

Еще двум адвокатам, которые использовали логин и пароль судьи для мониторинга судебных решений относительно обысков, избрали меры пресечения в виде ношения браслетов.

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Двум адвокатам, которых подозревают в несанкционированном доступе через логин и пароль судьи к Единому государственному реестру судебных решений с помощью чат-бота, избраны меры пресечения. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

По решению следственного судьи, подозреваемым назначен залог в размере 2 миллиона гривен каждому. Также на них возложен ряд процессуальных обязанностей, в частности - ношение электронного браслета.

По данным следствия, адвокаты с помощью специального программного обеспечения использовали логин и пароль судьи одного из киевских судов, чтобы получить доступ к закрытой части Реестра.

Таким образом они могли в режиме реального времени мониторить информацию о вероятных запланированных обысках, а также получали полные тексты судебных решений без обезличивания данных.

В САП отметили, что досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают других возможных участников дела и дополнительные эпизоды нарушений.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Киеве разоблачили трех адвокатов, которые имели несанкционированный доступ к Реестру судебных решений и видели запланированные обыски.

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