Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Кабмін на час воєнного стану обмежив націнку на вітчизняні яйця, батон, молоко

Урядовці продовжили на час воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування державне регулювання цін на окремі вітчизняні товари.

На водія склали протокол за ст. 130 після того, як він не захотів залишати свій мотоцикл на дорозі

Суд дійшов висновку, що власник мотоциклу не відмовлявся від медичного огляду, а лише хотів передати його товаришу.

Міністр економіки Юлія Свириденко дала термінове доручення щодо перевірки Національного агентства з акредитації: чи не зроблять винними «попередників»

«Судово-юридичній газеті» стало відомо, що державний секретар Мінекономіки Віталій Петрук і нинішній очільник Нацагентства з акредитації Сергій Костюк у різний час очолювали Державне агентство України з управління зоною відчуження, і є великі ризики щодо об’єктивності результатів перевірки НААУ.

ВАКС дозволив заочно розслідувати справу екснардепа Деркача

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та дозволив спеціальне досудове розслідування стосовно екснардепа Андрія Деркача.

Прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури стане більше – буде новий конкурс

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що у САП стане на 7 прокурорів більше.

  1. В Україні

Чи потрібно обов'язково замінювати паспорт-книжечку на ID-картку: відповідь ДМС

14:43, 2 липня 2023
Це можна зробити за бажанням або за причинами, які закріплені міграційним законодавством.
Чи потрібно обов'язково замінювати паспорт-книжечку на ID-картку: відповідь ДМС
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Українці не повинні обов'язково замінювати паспорт-книжечку на ID-картку. Про це повідомляє Державна міграційна служба.

Так, законодавство України не визначає кінцевої дати чинності паспортів зразка 1994 року, тобто так званого паспорта-книжечки. Проте зараз отримати ID-картку можна за бажанням або коли необхідна заміна паспорта.

Коли паспорт-книжечку замінюють на ID-картку:

  • документ втрачено або викрадено;
  • паспорт пошкоджений (пошкоджено фото, порушена цілісність сторінок, неможливо прочитати написи тощо);
  • власник паспорта змінив прізвище або інші персональні дані;
  • якщо власник не вклеїв фото в паспорт протягом одного місяця після досягнення 25 або 45 років.

За всіх інших обставин випадків паспорт-книжечка обмінюється на ID-картку винятково за бажанням особи.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іван Калаур
    Іван Калаур
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Дмитро Лубінець
    Дмитро Лубінець
    уповноважений Верховної Ради України з прав людини
  • Володимир Бевзенко
    Володимир Бевзенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Володимир Сопрун
    Володимир Сопрун
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Ірина Огренич
    Ірина Огренич
    суддя Київського районного суду м. Одеси